Süper Lig'in yıldızları Etnospor'da

Galatasaraylı futbolcular Falcao ve Muslera ile kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da okçuluk alanına ulaştı. Araçlarından inen Muslera ve Falcao da yoğun ilginin izdihama dönüşmesiyle geri dönmek istedi. Abdurrahim Albayrak'ın ikna etmesiyle iki oyuncu güçlükle de olsa okçuluk alanına girebildi.