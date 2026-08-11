Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler

Gaël Clichy Dünyada sol bek denilince akla gelen isimlerden biri olan Clichy, Arsenal ve Manchester City'de uzun yıllar forma giydi. Yıldız oyuncu, 2020-2021 sezonunda bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer oldu. Süper Lig'de 87 maça çıkan Clichy, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Robinho Santos altyapısından çıkan yıldızlardan Robinho, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dev kulüplerde uzun yıllar forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 2018-2019 sezonunda Sivasspor'a transfer oldu. İki sezonluk performansının ardından Başakşehir'e geçen Robinho, Süper Lig'de çıktığı 62 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.

Emmanuel Adebayor Süper Lig'e gelen dünyaca ünlü yıldızlardan Emmanuel Adebayor, sergilediği performansla Türk futbolseverlerin beğenisini kazandı. 2016-2017 sezonunda Başakşehir'e gelen yıldız futbolcu, 2019-2020 sezonunda Kayserispor'a transfer oldu. Adebayor, Süper Lig'de 68 maçta 26 gol ve 7 asist kaydetti.

Stéphane Mbia Rennes, Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda uzun yıllar forma giyen Stéphane Mbia, 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Dünyaca ünlü yıldız, burada gösterdiği performansın ardından 6 milyon avro karşılığında Çin'e transfer oldu.