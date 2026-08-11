Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler
Dünya futboluna damga vuran, Avrupa'nın dev kulüplerinde kupalara ambargo koyan efsane isimler, kariyerlerinin en sürpriz dönemlerinde Türkiye'ye ayak bastı. Kimi Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırdı, kimi ise kısa süreli ancak hafızalara kazınan performanslarıyla iz bıraktı. Futbolseverlerin bugün bile "Gerçekten burada oynadı mı?" diye şaşkınlıkla hatırladığı 25 dünya yıldızının Türkiye serüvenini derledik.
Türk futbol tarihi, yalnızca yerli yeteneklerle değil, dünyanın en prestijli liglerinden Türkiye'ye gelen dünya yıldızlarıyla da şekillendi.
Avrupa sahnelerinde fırtınalar estiren birçok yıldız, kariyerlerinin sürpriz dönemlerinde rotasını Türkiye'ye çevirerek futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.
Bu transferlerin bazıları beklentileri karşılayamazken bazıları ise sergiledikleri performanslarla hafızalara kazındı.
HAFIZALARA KAZINAN 25 DEV İSİM
Süper Lig'de forma giyen 25 dünyaca ünlü yıldızın her biri, Türk futbolunun uluslararası vitrininin önemli parçaları oldu.
Şampiyonluk sevinci yaşayanlardan kısa süreli ancak etkili performans sergileyenlere kadar bu isimler, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.