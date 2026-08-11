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Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünya futboluna damga vuran, Avrupa'nın dev kulüplerinde kupalara ambargo koyan efsane isimler, kariyerlerinin en sürpriz dönemlerinde Türkiye'ye ayak bastı. Kimi Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırdı, kimi ise kısa süreli ancak hafızalara kazınan performanslarıyla iz bıraktı. Futbolseverlerin bugün bile "Gerçekten burada oynadı mı?" diye şaşkınlıkla hatırladığı 25 dünya yıldızının Türkiye serüvenini derledik.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 1

Türk futbol tarihi, yalnızca yerli yeteneklerle değil, dünyanın en prestijli liglerinden Türkiye'ye gelen dünya yıldızlarıyla da şekillendi.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 2

Avrupa sahnelerinde fırtınalar estiren birçok yıldız, kariyerlerinin sürpriz dönemlerinde rotasını Türkiye'ye çevirerek futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 3

Bu transferlerin bazıları beklentileri karşılayamazken bazıları ise sergiledikleri performanslarla hafızalara kazındı.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 4

HAFIZALARA KAZINAN 25 DEV İSİM

Süper Lig'de forma giyen 25 dünyaca ünlü yıldızın her biri, Türk futbolunun uluslararası vitrininin önemli parçaları oldu.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 5

Şampiyonluk sevinci yaşayanlardan kısa süreli ancak etkili performans sergileyenlere kadar bu isimler, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 6

Ortak noktaları ise yıllar sonra bile futbolseverlere "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirtmeleri oldu. İşte futbolseverlerin bugün bile şaşkınlıkla hatırladığı 25 dünya yıldızı...

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 7

Samir Nasri

Bir dönem İngiltere'de fırtınalar estiren ve kariyeri başarılarla dolu olan Samir Nasri, 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle kırmızı-beyazlılara katılan dünyaca ünlü isim, kısa süre forma giymesine rağmen hafızalara kazındı.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 8

Jérémy Ménez

Antalyaspor'un 2017-2018 sezonundaki yapılanmasında yer alan Jérémy Ménez, Türkiye'ye gelirken PSG, Milan, Roma ve Monaco gibi dünyaca ünlü takımların formasını giymişti. Antalya'da kısa süre kalan Ménez, Süper Lig'de 7 maçta forma giyebildi.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 9

John Obi Mikel

Dünyaca ünlü orta saha oyuncusu John Obi Mikel, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Chelsea'deki 10 yıllık kariyeriyle futbolseverlerin hafızasına kazınan yıldız isim, Trabzonspor'da beklentileri karşılayamadı ve bir yıl sonra takımdan ayrıldı. Mikel, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 19 maça çıktı.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 10

Kevin-Prince Boateng

Kevin-Prince Boateng'in transferi, Süper Lig'de sansasyon yaratan hamleler arasında yer aldı. Dünyaca ünlü yıldız, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giydi. Beşiktaş'la Süper Lig'de 11 maça çıkan Boateng, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 11

Gaël Clichy

Dünyada sol bek denilince akla gelen isimlerden biri olan Clichy, Arsenal ve Manchester City'de uzun yıllar forma giydi. Yıldız oyuncu, 2020-2021 sezonunda bedelsiz olarak Başakşehir'e transfer oldu. Süper Lig'de 87 maça çıkan Clichy, 3 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 12

Robinho

Santos altyapısından çıkan yıldızlardan Robinho, Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi dev kulüplerde uzun yıllar forma giydi. Brezilyalı futbolcu, 2018-2019 sezonunda Sivasspor'a transfer oldu. İki sezonluk performansının ardından Başakşehir'e geçen Robinho, Süper Lig'de çıktığı 62 maçta 16 gol ve 8 asist kaydetti.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 13

Emmanuel Adebayor

Süper Lig'e gelen dünyaca ünlü yıldızlardan Emmanuel Adebayor, sergilediği performansla Türk futbolseverlerin beğenisini kazandı. 2016-2017 sezonunda Başakşehir'e gelen yıldız futbolcu, 2019-2020 sezonunda Kayserispor'a transfer oldu. Adebayor, Süper Lig'de 68 maçta 26 gol ve 7 asist kaydetti.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 14

Stéphane Mbia

Rennes, Marsilya ve Sevilla gibi takımlarda uzun yıllar forma giyen Stéphane Mbia, 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Dünyaca ünlü yıldız, burada gösterdiği performansın ardından 6 milyon avro karşılığında Çin'e transfer oldu.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 15

Mario Balotelli

Futbolun "yaramaz çocuğu" olarak anılan Balotelli, hem sahadaki performansıyla hem de saha dışındaki olaylarıyla uzun yıllar gündemde kaldı. Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Balotelli, 2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'a transfer oldu. Süper Lig'deki performansıyla yıldız kimliğini bir kez daha ortaya koyan Balotelli, 49 maçta 25 gol ve 6 asist kaydetti.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 16

Samuel Eto'o

Real Madrid, Barcelona, Inter ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Eto'o, dünya futbolunun en önemli santrforları arasında yer aldı. Yıldız oyuncunun 2015-2016 sezonunda Antalyaspor'a transfer olması büyük ses getirdi. Üç sezon Antalyaspor forması giyen Eto'o, daha sonra Konyaspor'da da oynadı. Kamerunlu futbolcu, Süper Lig'de 89 maçta 50 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 17

Alexander Hleb

Arsenal ve Barcelona gibi takımların formasını giyen Alexander Hleb, Süper Lig'de de forma giydi. Belaruslu oyuncu, Konyaspor ve Gençlerbirliği formalarıyla Türkiye'de hem saha içindeki performansıyla hem de saha dışındaki görüntüsüyle iz bıraktı.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 18

Darius Vassell

Uzun yıllar Premier Lig ekiplerinde forma giyen Darius Vassell, 2009-2010 sezonunda Ankaraspor'a transfer oldu. Yıldız oyuncu, 22 maçta 4 gol kaydederken sonraki sezon Championship'e döndü.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 19

Vágner Love

Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Vágner Love, Brezilya, Avrupa ve Rusya'da uzun yıllar istikrarlı bir performans sergiledi. 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e transfer olan yıldız futbolcu, Antalyaspor'daki ilk sezonunda 28 maçta 23 gol kaydetti. Ertesi sezonun devre arasında ise Beşiktaş'a transfer oldu.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 20

Theofanis Gekas

Türkiye'de Samsunspor, Akhisarspor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor formaları giyen Gekas, sergilediği performansla Türk futbolseverlerin takdirini kazandı. Gekas, Süper Lig'de oynadığı 84 maçta 50 gol ve 13 asist kaydetti.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 21

Royston Drenthe

Real Madrid'de forma giyen Drenthe, 2014-2015 sezonunda Kayseri Erciyesspor'un yolunu tuttu. Süper Lig'de 11 maça çıkan yıldız isim, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 22

Cicinho

Kariyerinde Real Madrid, Roma ve Villarreal gibi takımların formasını giyen Brezilyalı sağ bek Cicinho, 2013-2014 sezonunun başında Sivasspor'a transfer oldu. Yiğidoların formasını üç sezon boyunca giyen Sambacı, 2018 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 23

Scott Carson

Bir dönem İngiltere Millî Takımı'nın birinci kalecisi olan Scott Carson, 2011-2012 sezonunun başında transfer olduğu Bursaspor'da iki sezon forma giydi. Carson, futbolculuk kariyerini bu yıl sonlandırdı.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 24

Alessio Cerci

Kariyerinde Roma, Atalanta, Fiorentina, Torino ve Atletico Madrid gibi takımların formasını giyen İtalyan forvet Alessio Cerci, 2018-2019 sezonunun başında Ankaragücü'ne transfer oldu. Sarı-lacivertli ekiple 16 maça çıkan Cerci, 5 gol kaydetti.

Süper Lig'in unutulmaz yıldızları: Dünya devleri Türkiye'den geçti! "Gerçekten burada oynadı mı?" dedirten transferler 25

Yoan Patrick Gouffran

Futbola Caen altyapısında başlayan ve Bordeaux ile Newcastle United formaları giyen Fransız futbolcu Yoan Patrick Gouffran, 2017-2018 sezonunda Göztepe'ye transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla çıktığı 53 maçta 2 gol attı.