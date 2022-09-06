06 Eylül 2022, Salı
Süper Lig'in 6-14 hafta karşılaşmalarının oynanacağı saat belli oldu
2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig 6-14. hafta müsabaka programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluş ve Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda, 6. ve 7. haftalarda müsabaka başlangıç saatleri 17.00 ve 20.00, ligin 8. haftasından itibaren ise 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak planlanmıştır.
Giriş Tarihi: 06.09.2022 09:15 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022 09:15
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