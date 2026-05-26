Süper Lig’i sallayacak hamle! Leao için derbi savaşı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer piyasası hareketlenirken, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için karşı karşıya geldi. İtalya'dan gelen ve Milan'ın oyuncuyu satış listesine koyduğunu belirten haberler, İstanbul devlerini harekete geçirirken, Leao'nun sosyal medyadan yaptığı veda niteliğindeki paylaşım transfer iddialarını daha da güçlendirdi. İşte tüm detaylar...

EZELİ EKİPLER LEAO İÇİN KARŞI KARŞIYA

Yeni sezon öncesi kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray, transfer piyasasında bir kez daha karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in iki devi, Milan'da forma giyen Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao'yu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

MİLAN'DA DEPREM: ALLEGRI GİTTİ TAŞLAR YERİNDEN OYNADI

İtalya Serie A'da hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Milan'da sular durulmuyor.

Teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran İtalyan devi, kadroda büyük bir operasyonun düğmesine bastı. Yeniden yapılanma sürecine giren Milan yönetiminin, mali kaynak yaratmak amacıyla Portekizli yıldız Rafael Leao'nun satışına onay verdiği öğrenildi.

LEAO'DAN OLAY YARATAN VEDA PAYLAŞIMI

Geleceği büyük merak konusu olan 26 yaşındaki yıldız futbolcu Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Portekizli oyuncunun sözleri, Milan'a veda hazırlığında olduğu şeklinde yorumlandı

Leao, açıklamasında geride kalan sezonun kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini belirterek, hem fiziksel hem de psikolojik anlamda büyük bir sınav verdiğini ifade etti. Yıldız futbolcu, bu süreci en yakından yaşayanların durumun zorluğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Portekizli oyuncu paylaşımında, "Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler. Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar" ifadelerini kullanarak İtalyan ekibine veda sinyali verdi.

DEVLERİN İŞTAHINI KABARTAN RAKAM: 40-50 MİLYON EURO

Piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen ve Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao için İtalyan kulübünün beklentisi netleşti.

Çizme ekibinin, yıldız oyuncu için 40 ila 50 milyon euro bandındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncu, hem hızı hem de bitiriciliğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.

TARAFTARLA İPLER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Leao'nun Milan'dan ayrılma isteğinin arkasında sadece sportif başarısızlık değil, aynı zamanda taraftarlarla yaşadığı gerilim de yatıyor.

Sezon içerisinde Milan taraftarlarının yoğun tepkisine maruz kalan ve bu baskı nedeniyle bir dönem sosyal medya hesaplarını bile kapatmak zorunda kalan yıldız futbolcunun, kariyerine yeni bir sayfada devam etmeye sıcak baktığı vurgulanıyor.

Türkiye'nin iki devinin bu krizden faydalanarak transferi bitirmek için tüm şartları zorlaması bekleniyor.

