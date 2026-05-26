Süper Lig’i sallayacak hamle! Leao için derbi savaşı
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer piyasası hareketlenirken, ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için karşı karşıya geldi. İtalya'dan gelen ve Milan'ın oyuncuyu satış listesine koyduğunu belirten haberler, İstanbul devlerini harekete geçirirken, Leao'nun sosyal medyadan yaptığı veda niteliğindeki paylaşım transfer iddialarını daha da güçlendirdi. İşte tüm detaylar...
EZELİ EKİPLER LEAO İÇİN KARŞI KARŞIYA
Yeni sezon öncesi kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray, transfer piyasasında bir kez daha karşı karşıya geldi.
Süper Lig'in iki devi, Milan'da forma giyen Portekizli hücum oyuncusu Rafael Leao'yu renklerine bağlamak için girişimlere başladı.
MİLAN'DA DEPREM: ALLEGRI GİTTİ TAŞLAR YERİNDEN OYNADI
İtalya Serie A'da hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan Milan'da sular durulmuyor.
Teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayıran İtalyan devi, kadroda büyük bir operasyonun düğmesine bastı. Yeniden yapılanma sürecine giren Milan yönetiminin, mali kaynak yaratmak amacıyla Portekizli yıldız Rafael Leao'nun satışına onay verdiği öğrenildi.
LEAO'DAN OLAY YARATAN VEDA PAYLAŞIMI
Geleceği büyük merak konusu olan 26 yaşındaki yıldız futbolcu Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık iddialarını daha da güçlendirdi. Portekizli oyuncunun sözleri, Milan'a veda hazırlığında olduğu şeklinde yorumlandı