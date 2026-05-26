Süper Lig’i sallayacak hamle! Leao için derbi savaşı

Leao, açıklamasında geride kalan sezonun kendisi için oldukça yıpratıcı geçtiğini belirterek, hem fiziksel hem de psikolojik anlamda büyük bir sınav verdiğini ifade etti. Yıldız futbolcu, bu süreci en yakından yaşayanların durumun zorluğunu çok iyi bildiğini söyledi.

Portekizli oyuncu paylaşımında, "Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler. Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar" ifadelerini kullanarak İtalyan ekibine veda sinyali verdi.

DEVLERİN İŞTAHINI KABARTAN RAKAM: 40-50 MİLYON EURO Piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen ve Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao için İtalyan kulübünün beklentisi netleşti.

Çizme ekibinin, yıldız oyuncu için 40 ila 50 milyon euro bandındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Geride kalan sezonda 31 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncu, hem hızı hem de bitiriciliğiyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iştahını kabartıyor.