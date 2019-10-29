Süper Lig'de son durum! Zirve karıştı

Süper Lig'in 9. haftası Başakşehir-Trabzonspor mücadelesiyle sona erdi. 2-2'lk beraberlikle sona eren karşılaşmanın ardından puan durumunda son durum ortaya çıktı. İşte Cemil Usta Sezonu'nda güncel puan durumu. Süper Lig'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada resmen bir gol duellosu yaşandı. Karşılaşmanın son dakikalarına 2-1 mağlup giren bordo-mavililer, 90+5'te attığı golle beraberliği yakaladı. Başakşehir'in golleri Visca ve Skrtel'den gelirken, Trabzonspor'un gollerini Sturridge ve Sörloth kaydetti. İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU 1- Alanyaspor 18 PUAN 2- Fenerbahçe 17 PUAN