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Süper Lig'de son durum! Zirve karıştı

Süper Lig'in 9. haftası Başakşehir-Trabzonspor mücadelesiyle sona erdi. 2-2'lk beraberlikle sona eren karşılaşmanın ardından puan durumunda son durum ortaya çıktı. İşte Cemil Usta Sezonu'nda güncel puan durumu.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:26
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Süper Lig'de son durum! Zirve karıştı

Süper Lig'in 9. hafta kapanış karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u ağırladı.

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Süper Lig'de son durum! Zirve karıştı

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada resmen bir gol duellosu yaşandı.

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Süper Lig'de son durum! Zirve karıştı

Karşılaşmanın son dakikalarına 2-1 mağlup giren bordo-mavililer, 90+5'te attığı golle beraberliği yakaladı.

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Süper Lig'de son durum! Zirve karıştı

Başakşehir'in golleri Visca ve Skrtel'den gelirken, Trabzonspor'un gollerini Sturridge ve Sörloth kaydetti.

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Süper Lig'de son durum! Zirve karıştı

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU