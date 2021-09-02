Süper Lig'de ilk yarının fikstürü belirlendi! Derbiler ne zaman oynanacak?

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de 4. haftadan başlayarak 16. haftaya kadar oynanacak müsabaka programı belli oldu. Açıklanan fikstüre göre, Trabzonspor ve Galatasaray 12 Eylül günü, Trabzonspor ve Fenerbahçe 17 Ekim günü, Beşiktaş - Galatasaray mücadelesi 25 Ekim günü, Beşiktaş Trabzonspor maçı 6 Kasım tarihinde ve Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 21 Kasım'da oynanacak.