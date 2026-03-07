Süper Lig’de derbi heyecanı: 25. hafta maç programı belli oldu! İşte günün karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçları 7 Mart Cumartesi günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları 7-9 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın programında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar yer alıyor. Lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkarken, ikinci sıradaki Fenerbahçe Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek. Üst sıralarda yer alan Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE 25. HAFTA BUGÜN BAŞLIYOR Haftanın açılış maçları 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında RAMS Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Günün ikinci mücadelesinde ise Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Saat Stadyum İstanbul Başakşehir - Göztepe 16.00 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu Beşiktaş - Galatasaray 20.00 Tüpraş Stadyumu

8 MART PAZAR GÜNÜ 4 KARŞILAŞMA OYNANACAK Süper Lig'de haftanın en yoğun günü 8 Mart Pazar olacak. Gün içinde dört farklı mücadele futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma ise günün son maçı olarak programda yer alıyor.

HAFTANIN KAPANIŞI PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK Hafta maç programı 9 Mart Pazartesi günü oynanacak üç karşılaşma ile tamamlanacak. Trabzonspor'un Kayserispor deplasmanına çıkacağı mücadele haftanın önemli maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.