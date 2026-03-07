CANLI YAYIN
Süper Lig’de derbi heyecanı: 25. hafta maç programı belli oldu! İşte günün karşılaşmaları

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçları 7 Mart Cumartesi günü oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, Fenerbahçe sahasında Samsunspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta karşılaşmaları 7-9 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlarla tamamlanacak. Haftanın programında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmalar yer alıyor.

Lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkarken, ikinci sıradaki Fenerbahçe Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek. Üst sıralarda yer alan Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE 25. HAFTA BUGÜN BAŞLIYOR

Haftanın açılış maçları 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. Günün ilk karşılaşmasında RAMS Başakşehir sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Günün ikinci mücadelesinde ise Beşiktaş ile Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek.

KarşılaşmaSaatStadyum
İstanbul Başakşehir - Göztepe16.00Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
Beşiktaş - Galatasaray20.00Tüpraş Stadyumu
8 MART PAZAR GÜNÜ 4 KARŞILAŞMA OYNANACAK

Süper Lig'de haftanın en yoğun günü 8 Mart Pazar olacak. Gün içinde dört farklı mücadele futbolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynayacağı karşılaşma ise günün son maçı olarak programda yer alıyor.

HAFTANIN KAPANIŞI PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

Hafta maç programı 9 Mart Pazartesi günü oynanacak üç karşılaşma ile tamamlanacak. Trabzonspor'un Kayserispor deplasmanına çıkacağı mücadele haftanın önemli maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

SÜPER LİG 25. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

TarihSaatKarşılaşma
7 Mart Cumartesi16.00RAMS Başakşehir - Göztepe
7 Mart Cumartesi20.00Beşiktaş - Galatasaray
8 Mart Pazar13.30Çaykur Rizespor - Antalyaspor
8 Mart Pazar13.30Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
8 Mart Pazar16.00Konyaspor - Kasımpaşa
8 Mart Pazar20.00Fenerbahçe - Samsunspor
9 Mart Pazartesi16.00Eyüpspor - Kocaelispor
9 Mart Pazartesi20.00Kayserispor - Trabzonspor
9 Mart Pazartesi20.00Alanyaspor - Gençlerbirliği