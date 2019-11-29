Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Kayserispor'lu Emre Demir bir rekor daha kıracak!

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Vodofone Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında Süper Lig tarihinde bir ilk de yaşanacak. Kayserispor'un 15 yaşındaki oyuncusu Emre Demir sahaya kaptan çıkacak. Daha önce Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olmayı başaran Demir, sahaya kaptan olarak çıkarsa Süper Lig tarihinin en genç kaptanı olarak da tarihe geçecek. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun konuya dair açıklamalarda bulundu. Uygun, Emre Demir'e çok güvendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 13:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





