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Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Kayserispor'lu Emre Demir bir rekor daha kıracak!

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Vodofone Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış karşılaşmasında Süper Lig tarihinde bir ilk de yaşanacak. Kayserispor'un 15 yaşındaki oyuncusu Emre Demir sahaya kaptan çıkacak. Daha önce Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olmayı başaran Demir, sahaya kaptan olarak çıkarsa Süper Lig tarihinin en genç kaptanı olarak da tarihe geçecek. Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun konuya dair açıklamalarda bulundu. Uygun, Emre Demir'e çok güvendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 29.11.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 13:34
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Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Kayserispor'lu Emre Demir bir rekor daha kıracak!

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 15 yaşındaki Emre Demir'in Beşiktaş maçına kaptan çıkacağını açıkladı.

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Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Kayserispor'lu Emre Demir bir rekor daha kıracak!

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'ndeki spor yazarları ile bir araya geldi. Bülent Uygun, Emre Demir'in Kayserispor'un Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmaya kaptan olarak çıkacağını açıkladı.

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Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Kayserispor'lu Emre Demir bir rekor daha kıracak!

Eğer Emre sahaya çıkarsa Süper Lig tarihinin en genç kaptanı olarak tarihe geçecek.Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

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Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Kayserispor'lu Emre Demir bir rekor daha kıracak!

"Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre'nin de adı olacak.

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Süper Lig'de bir ilk gerçekleşecek! Kayserispor'lu Emre Demir bir rekor daha kıracak!

Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak."