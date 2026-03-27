Spor yazarlarından Kosova maçı mesajı: Bırakalım onlar düşünsün

BÜLENT TİMURLENK-ŞUT ÇEKTİRMEDİK Montella'nın aday kadro ve ilk 11 tercihlerine uzun zamandır katılmıyorum ama sonuçta A Milli Takım'ın teknik direktörü bizi Dünya Kupası'na götürsün biz de sonuna kadar haksız olalım. Ülkenin en formda orta saha oyuncusunu kaptanı olduğu takımın stadyumunda yedek soyundurmak, Samet'ten çok daha iyi stoperler varken havuzda, yıllardır ondan vazgeçmemek bir de elbette en uçta oynayacak fizikli bir santrforu bunca zamandır bulamayıp, ancak geçiş hücumlarında etkili olabilecek Kerem'den 9 işi beklemek... Lucescu, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi efsaneler milli takım forması giyerken de Romanya'nın teknik direktörüydü. Kurt hoca, elindeki malzemenin farkındaydı ve geçiş arayacaktı. Öncelikle buna fırsat vermedik. Hücumda orta yapılacak santrfor olmadığında hep ikili oyunlara başvurup merkeze kısa paslarla çıktık ki o toplara şut atacak Orkun Kökçü işte bu sahanın sahibi takımın kaptanı, kulübedeydi. Barış ağır markajdan kaçamazken ilk yarının matkap adamı Kenan Yılldız'dı ama tabela değişmedi. Arda bu, şapkadan tavşan çıkarmak daha kolaydır Ferdi'ye yaptığı asistin yanında. Müthiş bir derin topu kepçeledi ve onun kalitesi, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun tecrübe ve mücadelesi ve Ferdi'nin bitmek bilmeyen enerjisiyle birleşince, Romanya geriye düştüğü maçta bile kafasını kaldıramadan, -tek tehlikeli şutu karambolde oğul Hagi'nin attığı- ama sonuçta isabetli şut çekemeden döndü Bükreş'e... Salı akşamı dünden daha zorlu olacak. Sonunda kupa değil Dünya Kupası bileti var. O bilet, milyonlarca insanın hasret kaldığı bilet. Alın gelin...

GÜRCAN BİLGİÇ- BIRAKALIM ONLAR DÜŞÜNSÜNLER

Ekstra oyuncularımızın verdiği güven ile seyrettik maçı. Arda, Kenan, Barış, Kerem veya Hakan... Hepsi, her an her şeyi yapabilecek kalitede ve değerdeler. Maç başlar - başlamaz da oyuna ağırlıklarını koydular. Türkiye'nin maçını seyredenler olarak ne büyük bir lüks... Lucescu beklenildiği gibi duvarı ördü. Maça faullerle başlayıp, temponun yükselmesine de izin vermedi. Montella'nın paslarla hücum eden takımı için en uygun panzehiri kullandı; kalabalık defans duvarı, ikili sıkıştırmalar. Top bizde kalıyor ama rakip kaleyi göremiyorduk bir türlü. Bir hata anının peşine düşüp, sürekli topu dolaştırıyorduk ayaklarda. Birebirleri de zorladık, faullerin de peşine düştük. Olmadı ilk yarıda. Dolmabahçe'nin atmosferinde. Seyretmeye gelenleri "taraftar" moduna geçirecek mesajlarda geldi çocuklardan. "İyi pasın savunması olmaz" yargısını Arda Güler bir kez daha söyletti bizlere. 53'te Ferdi'nin koşusunu gördü, tüm Rumen takımını seyirci yaptı ve gol geldi. Ekstra oyuncuları yazmıştık yukarda, Ferdi de ekledi kendini. Gerçekten gururla peşinden gideceğimiz bir jenerasyonumuz var. Sahada sakınmıyorlar kendilerini, her topa koşuyor, ayak - kafa sokuyorlar. Her rakip önlem almak zorunda, onlar da kendilerinin neler yapabileceklerinin farkındalar. Ve bu kez şans da peşimizden geldi. Ender atakta direkten dönüp, gol çizgisini paralel takip eden bir top vardı. Olacak iş değildi. Daha zor ve gergin maça gideceğiz. Çekinmeli miyiz? Bırakalım artık "onlar" düşünsün…

MUSTAFA ÇULCU-FRANSIZ HAKEMİ BEĞENDİM Türk futbolunu yakından bilen Mircea Lucescu, Romanya'yı gol yememeye odaklı futbol planı ile oynattı. Risk almadı, sabırla tüm hücumlarımızı 6-3-1 gibi kalabalık savunma ile karşıladı. Kanat forvetlerimiz Barış ve Kenan'ın ne kadar etkili olduklarını bildiği için onları durdurmak adına kanat hücumcuları Man ve Mihaila savunmaya yardıma geldi. Ferdi içeriye santrfora koşu yaparak Kenan'ın önünü açmaya çalışsa da iki kişi ile önlem alınca etkili olamadık. Barış'ın kanadını ilk yarı hiç işletemedik. Kalabalık rakip savunmayı açmamız için daha fazla topsuz koşulara ve öne ekstra oyuncu çıkarmamıza ihtiyacımız var dediğimiz anlarda Kerem boş koşu yaptı defansı şaşırttı, Arda muhteşem pasıyla Ferdi'yi buluşturdu ve beklediğimiz golümüz geldi. İyi futbol olmayabilir ama önemli olan turu geçtik şimdi sıra finalde. Türkiye, o Dünya Kupası'na gidecek. Hakem Françoiş Letexier 36 yaşında... Son yıllarda UEFA'nın ve Fransızların güvendiği, formda hakemlerden. Asıl mesleği İcra memurluğu. Atletik yapısıyla çok koşuyor, sürekli hareketli, pozitif oyuna destek veren oyuncularla iletişimi iyi, evrensel kurallara, VAR protokolüne sadık 2024 Avrupa Şampiyonası finalini yöneten en genç hakem. Basit temasları oynattı, oyuna tempo kattı. Oyunda olması gereken yerde ortaya çıktı sonra kaydoldu. Kontrolü hep elinde tuttu, kalitesini ortaya koydu. Mert'e faulünde pozisyonla göz temasını erken kesince son eylemi göremedi, Mihaila'ya sarıyı göstermedi. Birligea'ya faulünde Abdülkerim'e sarı göstermeliydi. Gösterdiği diğer sarılar doğruydu. Başarılı bir performans gösterdi.

ZEKİ UZUNDURUKAN-DÜNYALAR BİZİM OLACAK Dolmabahçe'de harika bir atmosfer altında maça başladık. Her yer kırmızı beyaz. Tüm Türkiye tek ses tek yürek olmuştu. Yıldızlar topluluğu Türk Milli Takımı'nın karşısında kurt hoca Lucescu'nun Romanya'sı vardı. Katı bir savunma anlayışı ile bizi kilitlemeye çalışacaklarını biliyorduk. Öyle de yaptılar zaten. O yüzden ilk yarıda Romanya duvarını aşmayı, delmeyi başaramadık. Hem oyunu soğutmaya çalıştılar, hem de yıldızlarımıza çok fazla alan bırakmadılar. Biz de Montella'nın talimatı ile rakip kaleye uzaktan şutlar attık. Ama bu şutlarda çok fazla kaleyi bulamadık. İlk yarıda biz Arda Güler ile gole çok yaklaştık, Romanya ise Hagi ile bir pozisyonda yüreklerimizi ağzımıza getirdi. İlk 45'te oyunun savunma tarafında İsmail Yüksek kusursuzdu. Hücum yönünde ise Kenan Yıldız harika işler yaptı. Ferdi ve Kenan'ın kanadından yani sol kanattan Romanya savunmasına ecel terleri döktürdük. Barış Alper'in kanadını ise çok iyi kapattı Lucescu'nun öğrencileri. İkinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladık. Arda Güler'in uzun menzilli jeneriklik ortasına hareket eden Ferdi Kadıoğlu, şık bir golle başta Dolmabahçe olmak üzere tüm Türkiye'ye bayram havası yaşattı. Gooolll; gooooollll, goooooooollll! Ferdi'nin golünün hemen ardından Romanya kalemizi yokladı. Hagi'nin kötü vuruşu sonrasında derin bir oh çektik. Öne geçtikten sonra Romanya kalemize daha çok adamla gelmeye başlayınca biz de boş alanlar bulmaya başladık. Kenan Yıldız'ın muazzam şutunda top, üst direkte patladı. Ah be! Bu müthiş füze, ağları delmeliydi. Maçın yıldız isimlerinden Arda Güler resital sunmaya başladı. Milimetrik pasları ve mükemmel şutları ile Radu'nun koruduğu kaleyi şut bombardımanına tuttuk. 37 kupalı, 80 yaşındaki Lucescu, saygı duyulası kurt hocaydı ama karşısında yıldızlar topluluğu Türk Milli Takımı vardı. Romanya karşımızda haddini bilerek oynadı. Yani katı bir savunma ve gol yemeyelim anlayışı. Türkiye'ye karşı bir yer kadar dayanabilirlerdi. Onu yaptılar ama sonrasında güçleri yetmedi. Oyunun sol bölümünde Romanya'nın etkili atakları oldu. Bu ataklardan birinde Stanciu'nun şutunda top bütün savunmamızın bakışları arasında direkten döndü. Bizim için büyük bir şans anıydı. Montella, Romanya'nın bu tehlikesinden sonra hemen oyuna Orkun'u alarak orta alanı yani merkezi sağlama aldı. Böylelikle Romanya'nın baskısını kırıp, tekrar rakip kalede gol aramaya başladık. Çok akıllı bir taktikle Romanya'yı yendik ve şimdi rakibimizi bekliyoruz. Slovakya veya Kosova ile finalde karşılaşacağız. (Not: Bu yazıyı yazdığım sırada Slovakya-Kosova maçı daha başlamamıştı. ) Salı günü 24 yıllık rüyayı gerçekleştireceğiz. Biz bu yola baş koyduk. Başaracağız. Tebrikler Bizim Çocuklar! Çok az kaldı çok az! Dünyalar bizim olacak!

TURGAY DEMİR-SİHİRLİ KRAMPONLAR Meşin top adeta Arda Güler'in kölesi olmuş; bir dokunuşuyla, mesafe tanımaksızın gol oluyor, bir dokunuşuyla metrelerce ötedeki takım arkadaşının ayağına konuyor. Abartmıyorum, Arda isterse, sihirli kramponlarıyla o topu, yüz metre ötedeki bir evin bacasından içeri sokup, mutfaktaki tencereye kondurur vesselam... Güdümlü bu paslar adeta... Milyonlarca sperm arasından, en akıllısı ve en güzelini denk getirmiş Yaradan, Arda Güler gibi bir şaheser gelmiş dünyaya. Şükürler olsun. Rakip kim olursa olsun çok kritik bir maçtı. Kaybedersen gidersin, yani telafisi yok. Üstelik yılların kurt hocası Lucescu'nun Romanyası var karşımızda. Rumenler ilk yarıda savunma setini hiç bozmadılar; çok iyi kapanıp geçiş oyunlarıyla kalemizi yoklamaya çalıştılar. Bazen de yüreğimizi ağzımıza getirdiler. Özellikle son anlarda... Öyle ki, gecenin bir karanlığında karşımda kazıklı Voyvoda Vlad'ı görmüş gibi hissettim.. "Bizim çocuklar", bizim kadar stresli değildiler aksine özgüvenliydiler. Solumuz fenaydı!.. Ferdi ve Kenan'la her fırsatta kroşe atan bir boksör gibiydik... Orta sahamız şahane, savunmamız bildiğin geçit vermez dağlar gibiydi. Herkes harikaydı ama asisti yapan Arda, dar alanda büyük işler yapıp iki dokunuşla golü atan Ferdi bir başka güzeldiler. Harika bir takımımız var... Böyle bir jenerasyon bir daha kaç yılda bir denk gelir, milli takıma bilemiyorum. Evet bir engeli daha geçtik. Şimdi saatimiz, Kupa26'ya bir var... Haydi çocuklar, siz bizden daha çok inanmış durumdasınız. Başaracaksınız... Yoksa koca yaz bitmek bilmez bize... Sizleri izlemek varken ne diye el-alem arasından kendimize tutacak takım arayalım. Aratmayın olur mu!?