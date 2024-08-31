31 Ağustos 2024, Cumartesi
Spor yazarlarından Fenerbahçe'ye övgü yağmuru: Fena geliyorlar
Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında evinde Alanyaspor'u farklı bir skorla geçerken sarı lacivertlilerin galibiyeti manşetleri süsledi. Spor yazarları da oynanan karşılaşmaya ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunurken Fred eleştirilerin odağında yer aldı. Tadic ve Dzeko'nun performansı beğeni toplarken galibiyete ilişkin "Hazır olun, fena halde geliyorlar" yorumu yapıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:26