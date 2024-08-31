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Spor yazarlarından Fenerbahçe'ye övgü yağmuru: Fena geliyorlar

Fenerbahçe Süper Lig'in 4. haftasında evinde Alanyaspor'u farklı bir skorla geçerken sarı lacivertlilerin galibiyeti manşetleri süsledi. Spor yazarları da oynanan karşılaşmaya ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunurken Fred eleştirilerin odağında yer aldı. Tadic ve Dzeko'nun performansı beğeni toplarken galibiyete ilişkin "Hazır olun, fena halde geliyorlar" yorumu yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:26
Spor yazarlarından Fenerbahçe’ye övgü yağmuru: Fena geliyorlar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Spor yazarlarının Fenerbahçe-Alanyaspor maçına ilişkin yorumları şu şekilde...

Spor yazarlarından Fenerbahçe’ye övgü yağmuru: Fena geliyorlar

GÜRCAN BİLGİÇ- Hazır olun, fena halde geliyorlar
Aslında test maçıydı. Beş gün önce Rize'deki müthiş oyun ve skor sonrasında bir tekrar izleyecek miydik? Sonuç; izledik… Mourinho söz verdiği gelişme periyodunu aynen bize gösteriyor. İlk haftalardaki "tutuk" oyun için, "Henüz fizik olarak iyi değiliz" demişti. Ne zaman ki oyuncu grubu gücünü topladı, istediği seviyeye geldi, topu rakibe bırakan Fenerbahçe gitti, önde basan-tehdit edenler geldi.

Spor yazarlarından Fenerbahçe’ye övgü yağmuru: Fena geliyorlar

Pozisyon oyununda sıkıntı yok. Herkes doğru yerde. Ancak dün gece için performanslar tartışmaya açık. Ancak ilk kementin, en kötüye (Maximin) gelmesi tesadüf değil elbette. Yeni transfer falan dinlemedi Mourinho, İrfan Can ile ilk hamlesini yaptı. Sonrası; iki gol daha geldi. Fatih Tekke maç öncesinde kendi oyunlarını oynayacaklarını ifade etti. 45 dakika buna izin vermediler. İlk 20 daha şiddetliydi, sonrasında temposu geriye geldi Fenerbahçe'nin. Ama Alanyaspor'un yarı sahayı geçmesi ancak kaleci degajı veya anlık pozisyonlardaydı. Fred etkisiz, Szymanski ortada yok. Baskı var ama o özenle belirtilen "son pas" ortalarda yok. İki usta; Dzeko ve Tadic bu verimsizlik içinde açılış golünü yaptılar. 30 Ağustos Zaferini nefesiyle yaşayan bir atmosferde, tribünlerin de tekrar sahaya dönmesiydi bu dakika… Şimdi ne olacak? Amrabat gibi gövdeli bir altı numaraları var artık. İrfan Can öyle oynuyor ki Tadic için sol ön yolları göründü. Maximin hamle oyuncusu haline de gelebilir. Gelişiyor ve ideale yürüyorlar. Bir de genç hakem Mehmet Türkmen; bozma yolunu evlat, aslan gibisin.

Spor yazarlarından Fenerbahçe’ye övgü yağmuru: Fena geliyorlar

ÖMER ÜRÜNDÜL-En az koşan maçın kahramanı!

Fenerbahçe, maça tempolu ve iştahlı başladı. Alanyaspor da sürekli prese takılmasına rağmen ısrarla geriden pasla çıkmayı sürdürüp adeta harakiri yapınca Fenerbahçe'ye pozisyon zenginliği sağladılar. Ama sarı-lacivertliler ele geçirdiği pozisyonları heba etmekte çok hovardaydı. Devre sonunda skor avantajını nihayet yakalayabildiler. İkinci devreye Fenerbahçe çok tutuk başladı. Alanyaspor, arka arkaya tehlike kokan ataklar geliştirdi. İkinci gole kadar bu tehditler devam etti.

Spor yazarlarından Fenerbahçe’ye övgü yağmuru: Fena geliyorlar

Mourinho'nun yaptığı ilk hamleden sonra Tadic'le gelen ikinci gol takımı rahatlattı. Kısa sürede de üçüncü golle maç orada bitti.
Gelelim genel gözlemlerime… İsmail her zamanki gibi çalışkandı. Fred vasattı. Szymanski çok koştu ama dağınıktı. Maximin, şu anda S.O.S veriyor. Önemli adam eksiltme yeteneklerinde bir istikrar tutturamıyor, arkadaşlarıyla da uyum sorunu var. Herhalde zamana ihtiyacı var. En-Nesyri önemli bir santrfor. Üstelik de Mourinho'nun transferde ısrarla birinci planda istediği oyuncu. Neden çok az süre alıyor, doğrusu merak ediyorum. Güçsüz mü, sakatlığı mı var? Dün gecenin bir ilginç konusu da şöyle; sahada en az koşan oyuncu Tadic ancak gecenin kahramanı oldu. İşte bizim ligimizdeki takımların durumu. Bu yüzden Avrupa kulvarında vasat ekipler karşısında dahi sıkıntı yaşıyoruz. Zafer Bayramınız kutlu olsun. Ulu önderimize ve kahraman silah arkadaşlarına minnettarız.