Spor yazarları Galatasaray'ın tarihi zaferini yorumladı: Çeyrek final yolu

G.Saray yine Avrupalı kimliğini sahaya yansıttı, gruplarda yendiği Liverpool'a bir kez daha yenilgiyi tattırdı. Seyircinin müthiş desteği, bu kez ıslık fırtınasını kasırgaya döndürdü. Özellikle Osimhen'i motive etmek için açılan pankart duygu yüklüydü, Nijeryalı yıldız gözyaşlarını tutamadı. Osimhen belki gol atmadı ama yine müthiş mücadele ederek arkadaşlarının enerjisini hep yukarı çekti. İlk Liverpool maçına oranla G.Saraylı oyuncular zaman zaman bireysel hatalar yapmalarına rağmen birbirlerinin eksikliğini veya yanlışlarını gidermek için saha içinde kenetlendiler. Brezilya Milli Takımı'na çağrılmak, Sara'yı olumlu etkilemiş. Takımı bir maestro gibi yönetti. Barış mücadeleci kimliği ve sert koşuları ile Liverpool'un iki kanadını da sarstı. Jakobs çok iyi oynadı, özellikle Lang topu ayağına aldığında aklı ile hareket etti, etkili paslar ve ortalar yaptı. Liverpool pahalı ve kaliteli bir takım. G.Saraylı oyuncular hep ciddi oldu. Zaman zaman dikkat sorunu yaşasalar da rakibe pozisyon vermediler. İlk yarıda Osimhen önüne düşen topa etkili vuramadı, bir kafa vuruşunda köşeye topu bırakamadı. Ama Lemina'nın golünde kale içine düşen topa Osimhen kafayı vurdu. G.Saray'ın en akıllı oynayan oyuncusu Lemina'ydı. Yorulana kadar müthiş toplar kaptı, hücuma destek verdi, pas oyununa katkı sağladı. Torreira her zamanki gibi enerji santrali olarak en çok koşan, mücadele eden oyuncu oldu. Kaleci Uğurcan da kritik kurtarışlara imza attı. Rövanş kolay olmayacak. Sanchez de yok! G.Saraylı oyuncularda Liverpool'un röntgeni var. Telaş yapmazlar sakin kalırlar, yardımlaşmayı öne çıkarırlarsa çeyrek final biletini alırlar.

Galatasaray ilk dakikalarda Liverpool'un ön alan baskısını kırdıktan sonra sistemsel oyununu sahaya yansıttı. Kornerden Lemina ile bulduğu gol oyunda öz güveni ve psikolojik üstünlüğü getirdi. Avrupa maçlarını bir başka oynayan Galatasaray son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsa farklı skor yakalaması işten bile değildi. Tarih tekerrür etti. Tebrikler Galatasaray, yine yeni bir tarih yazdın. Hakem Gil Manzano 42 yaşında. İspanyol hakemin basit temaslara çaldığı bazı fauller maçın kalitesine yakışmadı. Ters diyagonal koşma takıntısı yüzünden oyunun içinde kalıyor. Sara- Konate pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi, devam kararı doğru. 45+2'de Gomez topla oynayan ama Salah ofsaytta ve önünde Lang'a temas edince aktif oldu. 1 no'lu yardımcı hakem derslik yorum yaptı, 'ofsayt' dedi. Aynı yardımcı 62'de Osimhen'in golünde önce tereddüt etti, sonra ofsayt kaldırdı. Pozisyonda Barış coğrafi ofsayt ama aradan çıkan Lang değil, golü atan Osimhen de değil. Burada tek konu şu; Barış pozisyona hareketlenirken Robertson'a bir teması var. Topun gidiş yönü, diğer oyunculara olan mesafe ve Robertson'a uzaklığı var. Lakin 'Barış'ın bu teması ile Robertson oyundan düşüyor' yorumu yapan yardımcıyı VAR da destekledi. Gol iptal, oyun ofsayt ile başladı. Coğrafi ofsaytta bulunan oyuncuların oyuna veya rakibe müdahalesi ile aktif olmaları anlamında UEFA yorumlarına örnek derslik bir pozisyon. Benim yorumum, golün verilmesi yönünde... 70'te Liverpool'un attığı golde yaşanan karambolde top Konate'nin sağ kol-dirseğinden gidiyor, gol iptali doğru.

Yıllarca şunu gördük; bizim takımlarımız maça iyi başladıklarında rakip bir kez gelir, golü bulur… Dün çok şükür ki senaryo tersine döndü. Liverpool müthiş bir ön alan presiyle başlarken ilk 10 dakikada pas hatalarıyla kroke olan Galatasaray'ı Lang'ın kazandırdığı korner uyandırdı. Osimhen atmasa da bu kez asist… Ve Lemina'nın kafası. Okan Buruk, muhtemelen Gakpo'yu karşılaması için Singo'ya sağ bekte şans verirken Arne Slot, bu oyuncuyu kulübede oturtup, Ekitike ile gezgin oynayan Wirtz'e şans verdi. İlk yarıda 8 pas arası Galatasaray'ın Liverpool'u ne kadar bozduğunun göstergesi. Ama bir ismi ön plana çıkartacaksak bu kesinlikle Uğurcan… 90 dakikada net 5 gol fırsatına kalesini kapatırken bir kez daha çok büyük kaleci olduğunu gösterdi. Maçın kilidi orta sahayı yitirmemekti. Mac Allister, Gravenberch ve Szoboszlai üçlüsüne karşı hiç düşmediler. Jakobs kanadında Salah'ı yedi bitirdi. Sara, Lang'a vermediği, ardından veremediği iki topla tabelanın 1-0 kalmasında etkili kaldı! Derbinin sonrasında sona yaklaşırken yorgunluk olacaktı… Buruk'un biraz da geç kaldığını söylemek lazım. Ancak yine derbide olduğu gibi sırasıyla orta sahadaki üç adamını oyundan aldı. Ama bu kez girenler diriydiler ve maçın havası başkaydı. İspanyol hakem, VAR'dakilerle birlikte muhteşem maç yönetti. Premier Lig'in son şampiyonunu İstanbul'da kalesinde hiç gol görmeden iki maçta da mağlup etmek çok ama çok büyük iş. İş bitmedi elbette. Galibiyet kadar önemli olan 7 oyuncu sınırdayken sadece Davinson'un cezalı olması. Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray.

ZEKİ UZUNDURUKAN - LIVERPOOL'U SAHADAN SİLDİK

Şampiyonlar Ligi'nin yeni prensi Galatasaray, Liverpool karşısında kusursuz bir ilk yarı performansı ortaya koydu. Emek, alın teri, takım bütünlüğü... Ateşlere basarak koşan takım ruhu... Yanardağ ordusu gibi bir Galatasaray! İngiliz devi Liverpool, Kandilli akıntısı gibi gelen Galatasaray atakları karşısında neye uğradığını şaşırdı. Galatasaray'ın bu tahrip gücü yüksek maç başlangıcı, temsilcimize o tarihi golü de getirdi. Duran toptan Liverpool kalesini delmeyi başardık. Maçın yıldızlarından Sara'nın adrese kornerine iyi yükselen Osimhen, topu Lemina'ya indirdi. Lemina da muazzam bir kafa vuruşu ile Rams Park'ı bayram yerine çevirdi. Bu golden sonra adeta sarı-kırmızı bir gül bahçesini andıran Rams Park, Binbir Gece Masalları'na dönüştü. Kahramanlar, masalların içinden çıkıp gerçek oldu.

Kusursuz, mükemmel, olağanüstü bir ilk yarı oynadı Galatasaray Bizler Galatasaray'ın ilk 45'teki futbolunu izlerken büyük keyif aldık. Çünkü Galatasaray oynadı, Liverpool sadece seyretti. Kaleci Mamardashvili'nin jeneriklik kurtarışları olmasaydı, farka bile gidebilirdik ilk bölümde. Rakip kaleye 9 bazuka gibi şut attık ilk yarıda. İkili mücadelelerde ayakta kaldık, savaştık, saha içinde kusursuz bir yardımlaşma örneği gösterdik. Gerçekten rüya gibi bir futbol oynadı Galatasaray maçın ilk raundunda.

İkinci yarıya Liverpool ön alan baskısı ile başladı. Art arda iki pozisyon buldular. Uğurcan kalesinde geçit vermedi. Gabriel Sara'nın baş döndürücü performansına şapka çıkarılır. Maç boyunca atom karınca gibi çalıştı. Messi gibi oyunu nakış gibi işleyip okudu. Yeri geldi can simidi oldu, yeri geldi oksijen tüpü oldu Sara... Beklerin kabusu Barış Alper ilk yarıda Milos Kerkez'e, ikinci yarıda da Virgil van Dijk'e sarı kart göstertti. Galatasaray'ın cesur yüreği Barış Alper, Juventus'tan sonra Liverpool için de tam bir kabus oldu.

İkinci yarıda Osimhen ile bulduğumuz gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Liverpool'un ikinci yarının başındaki baskısını kırdıktan sonra yine dalga dalga Liverpool'un üzerine gitmeye başladık. Barış Alper'in yanlış bir pasında Ekitike, Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Liverpool'un kornerden bulduğu ucuz gol, VAR tarafından incelendi. Pozisyonda Konate elle oynamıştı. Doğru tektir! Elle oynama olduğu için gol geçersiz sayıldı. Liverpool son bölümde etkili ataklar geliştirdi. Ama Uğurcan Çakır, kalesinde adeta duvar ördü. Muhteşem kurtarışlar yaptı Uğurcan! Galatasaray, dün maçın büyük bölümünde Liverpool'u sahadan sildi. Rövanş daha zor olacak ama Şampiyonlar Ligi'nin yeni prensi Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u Anfield'da hüsrana uğratır ve çeyrek finale çıkar!