Sosyal medyada Fatih Terim'e görülmemiş tepki!

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 1-0 yendiği derbinin yankıları çığ gibi büyüdü. Abdullah Avcı ve öğrencileri Galatasaray'ı yenerek hanesine yazdırdığı 3 puan sonrası yönetim ve taraftarıyla birlikte kenetlenirken Galatasaray'da Fatih Terim, taraftarı çileden çıkardı. Taraftar, Terim'in formayı adaletli dağıtmadığı noktasında birleşirken, sosyal medyada tecrübeli hocaya çok sert eleştiriler yapıldı. İşte dev derbi sonrası Galatasaray taraftarının isyanı...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





