Son dakika | Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

Almanya'da istediği süreleri alamayan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sörloth'u 1 seneliğine tekrar kiralamak isteyen Fırtına, Leipzig cephesinin tavrını bekliyor. Hoca değişikliğine giden ve yeni sezonda takımı Jesse Marsch'a emanet edecek olan Leipzig'de, iç transfer planlaması henüz netleşmiş değil. Bu hafta Bundesliga'da oynanacak son maçların ardından Leipzig'de durum değerlendirmesi yapılacak. Trabzonspor Yönetimi de buna göre harekete geçecek.