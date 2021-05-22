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Haberler Galeri Son dakika | Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

Son dakika | Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

Son dakika haberi... Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin transfer listesinde. Almanya'da istediğini bulamayan Norveçli golcü için Trabzonspor ilk olarak devreye girmişti. Yıldız oyuncunun Almanya'dan ayrılıp başka bir takıma gitmesi gündemde. Sörloth'un sözleşmesinde "Bonservisi ile Türkiye'ye gelirse Trabzonspor'un öncelik hakkı vardır" maddesi bulunuyor. Kiralama teklifine açık olan Alman kulübü, golcü futbolcunun da kabul etmesiyle Türkiye'ye gidişine izin verebilir.

Giriş Tarihi: 22.05.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 10:59
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Son dakika | Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

Trabzonspor'un Sörloth'u geri getirme planı' Bordo-Mavili taraftarları çok heyecalandırırken, bu transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Leipzig'e gittiği günden beri Alexander Sörloth ile sürekli iletişimde olan Bordo-Mavili yönetim, Norveçli yıldızın nabzını yoklamaya başladı.

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Son dakika | Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

Almanya'da istediği süreleri alamayan ve beklentilerin altında bir performans sergileyen Sörloth'u 1 seneliğine tekrar kiralamak isteyen Fırtına, Leipzig cephesinin tavrını bekliyor. Hoca değişikliğine giden ve yeni sezonda takımı Jesse Marsch'a emanet edecek olan Leipzig'de, iç transfer planlaması henüz netleşmiş değil. Bu hafta Bundesliga'da oynanacak son maçların ardından Leipzig'de durum değerlendirmesi yapılacak. Trabzonspor Yönetimi de buna göre harekete geçecek.

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Son dakika | Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

11 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Sörloth için sadece Trabzonspor pusuda beklemiyor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu konuşuluyor. Fakat Norveçli yıldızın sözleşmesindeki madde ibreyi tamamen Fırtına'ya çeviriyor.

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Son dakika | Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

Bordo-Mavililer'e 11 milyon euro kazandırarak Leipzig'e giden ve Sörloth için yapılan anlaşmaya, "Türkiye'ye bonservisi ile transferi söz konusu olması durumunda Trabzonspor öncelikle alma hakkına sahiptir" maddesi koyulmuştu.

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Son dakika | Sörloth transferinde ortalık karıştı! Süper Lig'e yeniden dönebilir

KİRALIK OLURSA İŞLER DEĞİŞİYOR

Fanatik'in haberine göre; 25 yaşındaki Norveçli forvetin Türkiye'den bir kulübün kiralamak istemesinde ise bir madde yok. Kiralık teklifi Leipzig tarafından kabul edilirse bu konuda son söz Sörloth'a kalıyor. Eğer Sörloth teklifi kabul ederse kiralık olarak Trabzonspor'dan başka takımda da oynayabilir