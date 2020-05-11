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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrasında ilk kez takımının başında antrenmana çıktı.
Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 15:05
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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi