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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip corona virüsü (Covid-19) sonrasında ilk kez takımının başında antrenmana çıktı.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 14:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 15:05
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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi

Galatasaray Futbol Takımı, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde antrenmanını gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi

Corona virüsü sonrası tecrübeli teknik adam ilk kez takımının başında yer aldı.

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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi

İşte antrenmandan kareler...

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Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
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  • 6
Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi
Galatasaray'da Fatih Terim gelişmesi! Haftalar sonra ilk kez sahaya indi