Son dakika Galatasaray haberleri | Liste basına sızdı! İşte o sürprizler
Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Bu sezon adeta çöküş yaşayan takımda taraftar en büyük sorumlu olarak Fatih Terim'i görüyor. Tecrübeli teknik adam ise her maç sonrası devre arasını işaret ederek oyuncularını taraftarının önüne atmayı tercih etti. Tüm yaşanan kaosun içinde ocak ayı transferi için çalışmalarını sürdüren yönetim, takıma gelecek oyuncular için çalışmalarını hızlandırdı. İşte Galatasaray'daki transfer operasyonunun perde arkası...
Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:54Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 11:03