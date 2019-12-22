22 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Son dakika Galatasaray haberleri | Liste basına sızdı! İşte o sürprizler

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Bu sezon adeta çöküş yaşayan takımda taraftar en büyük sorumlu olarak Fatih Terim'i görüyor. Tecrübeli teknik adam ise her maç sonrası devre arasını işaret ederek oyuncularını taraftarının önüne atmayı tercih etti. Tüm yaşanan kaosun içinde ocak ayı transferi için çalışmalarını sürdüren yönetim, takıma gelecek oyuncular için çalışmalarını hızlandırdı. İşte Galatasaray'daki transfer operasyonunun perde arkası...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 11:03
  • 1
  • 25
Son dakika Galatasaray haberleri | Liste basına sızdı! İşte o sürprizler

Galatasaray Süper Lig'in 16'ıncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

  • 2
  • 25
Son dakika Galatasaray haberleri | Liste basına sızdı! İşte o sürprizler

Bu karşılaşmanın ardından Fatih Terim, "Tuhaf bir istatistik var. Bu kadar pozisyona rağmen kaleyi tutan 1 şutumuz var. Hep dışarı atmışız. Göztepe'yi 3 puandan dolayı tebrik ediyorum. Biz de bunun altından çok çalışarak kalkmayı deneyeceğiz."

  • 3
  • 25
Son dakika Galatasaray haberleri | Liste basına sızdı! İşte o sürprizler

''HEPİMİZ BU BEDELİ ÖDEYECEĞİZ''

Belki de en fazla bu maçta pozisyona girdik. Her türlüsüne girdik. Açıkçası hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz.

  • 4
  • 25
Son dakika Galatasaray haberleri | Liste basına sızdı! İşte o sürprizler

Deneniyoruz, sınanıyoruz bu kesin. Yapacağımız tek şey, sabretmek. Sabır derken, başarmak için her zamanki gibi birlikteliğimizi sürdürmek ve çok çalışmak lazım." açıklamasında bulunmuştu.

  • 5
  • 25
Son dakika Galatasaray haberleri | Liste basına sızdı! İşte o sürprizler

Bu açıklamaların ardından Fatih Terim'in kadrosunda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.