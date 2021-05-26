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Haberler Galeri Son dakika | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu

Son dakika | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu

Son dakika transfer haberleri | Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın durumunun henüz netleşmemesi üzerine alternatiflerini hazırlayan yönetim düğmeye bastı. Siyah beyazlı kulüp, Milan'dan ayrılan Hırvat golcü Mario Mandzukic ve Hatayspor formasıyla lige damgasını vuran Mame Diouf'u hedefleri arasına ekledi.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 08:54
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Son dakika | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu
Yeni sezonda hem ligde hem de Kupa 1’de başarı hedefiyle yola çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadroyu güçlendirmek için düğmeye bastı
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Son dakika | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu
Ara transfer döneminde kiralanan Cenk Tosun’la yolların ayrılması, sözleşmesi biten Vincent Aboubakar’la da yeni kontrat görüşmelerinin tıkanması sonrasında yönetim, takıma 2 yeni golcü katmak için girişimlere başladı.
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Son dakika | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu
Bu doğrultuda Kara Kartal’ın ara transfer döneminde de gündemine gelen Mario Mandzukic’in tekrar gündeme geldiği öğrenildi. Beşiktaş’la yaptığı yoğun görüşme trafiğinin ardından İtalya Serie A ekibi Milan’la 1 yılı opsiyonlu 1,5 sezonluk anlaşma sağlayan Hırvat golcünün Çizme macerası, beklediği gibi geçmedi.
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Son dakika | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu
Milano temsilcisinde 2’si ilk 11’de olmak üzere 11 karşılaşmaya çıkıp golle buluşamayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı. Ocak ayında son anda Kartal’ın kapısından dönen tecrübeli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle bu kez Beşiktaş’ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor.
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Son dakika | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR AMA...

Siyah-Beyazlılar'ın, Hatayspor formasıyla sezona damgasını vuran Mame Diouf'u da listesine aldığı bildirildi. Geçen sezon Güney kulübünde 38 lig maçına çıkıp 19 gol ve 5 asistle oynayan 33 yaşındaki futbolcunun, İstanbul macerasına şimdiden hazır olduğu kaydedildi.