Son dakika | Beşiktaş'tan golcü hamlesi! İsimler belli oldu

Son dakika transfer haberleri | Sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Cenk Tosun ve Aboubakar'ın durumunun henüz netleşmemesi üzerine alternatiflerini hazırlayan yönetim düğmeye bastı. Siyah beyazlı kulüp, Milan'dan ayrılan Hırvat golcü Mario Mandzukic ve Hatayspor formasıyla lige damgasını vuran Mame Diouf'u hedefleri arasına ekledi.

Giriş Tarihi: 26.05.2021 08:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 08:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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