18 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Son 16 turunda birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Sonucu merakla beklenen eşleşmelerden birisi olan Atletico Madrid – Liverpool maçı bu akşam oynanacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Bir diğer maç ise Almanya'da oynanacak.

Giriş Tarihi: 18.02.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 13:38
  • 1
  • 6
Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu start alıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyinde zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde takımlar çeyrek finale kalmak için kıran kırana mücadele verecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Futbolseverler Şampiyonlar Ligi maç programı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte haftanın programı!

  • 2
  • 6
Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

18 ŞUBAT SALI:

23:00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

  • 3
  • 6
Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

19 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

23:00 Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

23:00 Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

  • 4
  • 6
Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

25 ŞUBAT SALI:

23:00 Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

23:00 Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

  • 5
  • 6
Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

23:00 Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

23:00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)

CÜNEYT ÇAKIR'A GÖREV

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Halil Umut Meler'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemliğini Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen üstlenecek.