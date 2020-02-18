Son 16 heyecanı başlıyor! Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlıyor. Son 16 turunda birbirinden çekişmeli maçlar futbolseverleri bekliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi hangi kanalda? Sonucu merakla beklenen eşleşmelerden birisi olan Atletico Madrid – Liverpool maçı bu akşam oynanacak ve izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Bir diğer maç ise Almanya'da oynanacak.