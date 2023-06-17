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Sergen Yalçın sessizliğini bozuyor! Herkes Fenerbahçe diye beklerken...

Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çifte kupa zaferi yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süredir takım çalıştırmıyordu. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılışının ardından sarı-lacivertli ekip ile adı geçen Sergen Yalçın'ın sürpriz bir takıma imza atacağı iddia edildi

Giriş Tarihi: 17.06.2023 04:16 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 04:22
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Sergen Yalçın sessizliğini bozuyor! Herkes Fenerbahçe diye beklerken...

Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazanmıştı.

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Sergen Yalçın sessizliğini bozuyor! Herkes Fenerbahçe diye beklerken...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ismi birçok takımla anılmasına rağmen deneyimli teknik direktör tercihini dinlenmekten yana kullandı.

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Sergen Yalçın sessizliğini bozuyor! Herkes Fenerbahçe diye beklerken...

O dönemlerde birçok takımdan teklif aldığını doğrulayan Sergen Yalçın, kendisinin ilgisini çekecek bir teklif olmadığını belirtmişti.

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Sergen Yalçın sessizliğini bozuyor! Herkes Fenerbahçe diye beklerken...

ADI FENERBAHÇE'YLE ANILMIŞTI

Son dönemde ise Fenerbahçe'yle adı sıkça anılan Sergen Yalçın, Jorge Jesus'un yerine gelebilecek ilk adaylara arasında yer alıyor.

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Sergen Yalçın sessizliğini bozuyor! Herkes Fenerbahçe diye beklerken...

İddialar üzerine kısa bir açıklama yapan Yalçın, Fenerbahçe'den henüz teklif almadığını ve teklif gelmesi halinde konuşabileceğini söylemişti.