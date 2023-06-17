17 Haziran 2023, Cumartesi
Sergen Yalçın sessizliğini bozuyor! Herkes Fenerbahçe diye beklerken...
Süper Lig'de Beşiktaş'ın başında çifte kupa zaferi yaşayan Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süredir takım çalıştırmıyordu. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılışının ardından sarı-lacivertli ekip ile adı geçen Sergen Yalçın'ın sürpriz bir takıma imza atacağı iddia edildi
Giriş Tarihi: 17.06.2023 04:16 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 04:22
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