Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...

Böyle zeminlerde inşaat yapılabilir ama futbol oynanmaz. Ne Beşiktaş, ne Samsunspor ikisi de oynayamadılar zaten. Samsunspor'un ev sahibi olarak daha gayretli ve hırslı olduğunu gördük, Beşiktaş ise serinkanlı ve akıllıydı. Ancak orta sahada kimse birkaç pas üst üste yapamadı.