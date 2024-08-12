12 Ağustos 2024, Pazartesi
Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile oynadığı maçı 2-0 yenerek 3 puan aldı. 31. dakikada Semih'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva Beşiktaş forması altında ligdeki ilk golünü attı. Ardından 35. dakikada Masuaku'nun açtığı ortayı iyi değerlendiren Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından spor yazarları maç hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:12