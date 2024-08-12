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Haberler Galeri Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...

Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile oynadığı maçı 2-0 yenerek 3 puan aldı. 31. dakikada Semih'in pasıyla topla buluşan Rafa Silva Beşiktaş forması altında ligdeki ilk golünü attı. Ardından 35. dakikada Masuaku'nun açtığı ortayı iyi değerlendiren Paulista, topu kafayla ağlara gönderdi. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından spor yazarları maç hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:12
Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...

TURGAY DEMİR - TARLADAKİ YILDIZLAR
"Tarladaki yıldızlar! Samsun son 20 yılda kendini aşan harika bir şehir. Spor tesisleri bakımından da bir çok ilimizden daha şanslı… Peki böyle bir şehirde, hem de ligin ilk maçında o zeminin hali nedir öyle! Hiç yakışmadı...

Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...

Böyle zeminlerde inşaat yapılabilir ama futbol oynanmaz. Ne Beşiktaş, ne Samsunspor ikisi de oynayamadılar zaten. Samsunspor'un ev sahibi olarak daha gayretli ve hırslı olduğunu gördük, Beşiktaş ise serinkanlı ve akıllıydı. Ancak orta sahada kimse birkaç pas üst üste yapamadı.

Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...

O bölge bildiğin patates tarlası. Beşiktaş orta sahasında Al Musrati'nin etkisiz kalması, aynı şekilde Rafa Silva'nın tekniğini konuşturamaması bana göre öncelikle zeminin azizliğiydi.

Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...

Kötü oynuyor dediğimiz bölümde Beşiktaş'ın öndeki üçlüsü harika işler yaptılar… İmmobile indirdi, Semih hiç bekletmeden Zidanvari bir pasla Rafa'yı gördü ve iş bitti...

Samsunspor - Beşiktaş maçı sonrası yıldız isme flaş övgü: Zidanvari bir pasla...

Rafa Silva böyle bir oyuncu... Top ona geldiğinde eğer kaleye yakın bir yerlerdeyse atar mı acaba diye düşünmüyorsunuz, atacağını biliyorsunuz. Atıyor da.