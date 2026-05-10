Şampiyon Galatasaray'ın kasası dolacak! Cimbom'a dev gelir

Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Üst üste 4. zaferine ulaşan Cimbom, şampiyonluk sonrası dev bir gelir elde etmiş olacak.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, üst üste 4. zaferini elde etti. Toplamda 26. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı kulüp, önemli bir geliri de kasasına koymayı garantiledi. İşte Sarı-Kırmızılı kulübün elde etmesi beklenen olası gelirler:

SÜPER LİG GELİRLERİ Ayak bastı parası: Her kulübe verilen katılım bedeliyle 132,2 milyon TL doğrudan kasaya girdi.



Performans primleri: 24 galibiyet ve 5 beraberlikle sarı-kırmızılılar sahada 256 milyon TL'den fazla prim topladı. Kalan 2 maçın kazanılması durumunda bu rakam yaklaşık 20 milyon TL daha artacak.

Şampiyonluk ödülü: Ligi zirvede bitirmenin karşılığı olarak yaklaşık 227,8 milyon TL şampiyonluk primi alınacak.



Şampiyonluk sayısı (yıldız) payı: Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı unvanıyla Galatasaray, geçmişteki her kupası için aldığı payla birlikte yaklaşık 256 milyon TL daha kazanacak.

DEVLER LİGİ GELİRLERİ Şampiyonluk ipini göğüsleyen Cimbom'a en büyük gelir ise üst üste 2. kez doğrudan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nden gelecek. Katılım bedeli: Galatasaray, Devler Ligi'ne adım attığı anda yaklaşık 18,6 milyon Euro (yaklaşık 700 milyon TL) katılım bedelini cebine koyacak.