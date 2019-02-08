Sadık Çiftpınar hakkında güldüren gerçek!

Fenerbahçe yeni trasnsferler için imza töreni düzenledi 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende futbolcular yeni takım arkadaşlarına sorular yöneltti. Sadık ile Mehmet Topal arasında yaşanan lakap diyaloğu ise salonda gülüşmelere neden oldu!