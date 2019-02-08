08 Şubat 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Sadık Çiftpınar hakkında güldüren gerçek!

Fenerbahçe yeni trasnsferler için imza töreni düzenledi 2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan oyunculardan Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törende futbolcular yeni takım arkadaşlarına sorular yöneltti. Sadık ile Mehmet Topal arasında yaşanan lakap diyaloğu ise salonda gülüşmelere neden oldu!

Giriş Tarihi: 08.02.2019 07:48 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 07:49
  • 1
  • 140
Sadık Çiftpınar hakkında güldüren gerçek!

TOMAS UJFALUSI - GLADYATÖR

  • 2
  • 140
Sadık Çiftpınar hakkında güldüren gerçek!

JAVIER HERNANDEZ - CHİCHARİTO (KÜÇÜK BEZELYE)

  • 3
  • 140
Sadık Çiftpınar hakkında güldüren gerçek!

BÜLENT KORKMAZ - BÜYÜK KAPTAN

  • 4
  • 140
Sadık Çiftpınar hakkında güldüren gerçek!

FERNANDO - AHTAPOT

  • 5
  • 140
Sadık Çiftpınar hakkında güldüren gerçek!

ABDULLAH ERCAN - KİRAZ