Sabri Sarıoğlu'nun eşinden yürekleri ağza getiren hareket!

Galatasaray'ın eski yıldızı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medyayı salladı. Yağmur Sarıoğlu, Rusya'da cesaret gösterisi yaptı.Birkaç ay önce 3 milyon liralık Lamborghini ile İzmir-Çeşme yolunda 270 kilometre hız yapan eski futbolcu Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez Rusya'da cesaret testini geçti. Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Yağmur Sarıoğlu, bu kez 207 metreden zipline yaptı. İşte yürekleri ağza getiren o anlar...