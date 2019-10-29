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Sabri Sarıoğlu'nun eşinden yürekleri ağza getiren hareket!

Galatasaray'ın eski yıldızı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu sosyal medyayı salladı. Yağmur Sarıoğlu, Rusya'da cesaret gösterisi yaptı.Birkaç ay önce 3 milyon liralık Lamborghini ile İzmir-Çeşme yolunda 270 kilometre hız yapan eski futbolcu Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez Rusya'da cesaret testini geçti. Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Yağmur Sarıoğlu, bu kez 207 metreden zipline yaptı. İşte yürekleri ağza getiren o anlar...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 12:38 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 12:39
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Sabri Sarıoğlu'nun eşinden yürekleri ağza getiren hareket!

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, Rusya'da cesaret gösterisi yaptı.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşinden yürekleri ağza getiren hareket!

Birkaç ay önce 3 milyon liralık Lamborghini ile İzmir-Çeşme yolunda 270 kilometre hız yapan eski futbolcu Sabri'nin eşi Yağmur Sarıoğlu, bu kez Rusya'da cesaret testini geçti.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşinden yürekleri ağza getiren hareket!

Sabri Sarıoğlu'nun o dönem eşine 'Bir daha olursa arabayı satarım' resti çektiği konuşulmuştu. Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu'na aldığı Lamborghini ile de uzun süre gündemde kalmıştı.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşinden yürekleri ağza getiren hareket!

Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Yağmur Sarıoğlu, bu kez 207 metreden zipline yaptı.

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Sabri Sarıoğlu'nun eşinden yürekleri ağza getiren hareket!

Sarıoğlu, fotoğrafların ortaya çıkmasıyla sosyal medyada TT oldu.