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Sabri Sarıoğlu ve eşi öyle bir arabayla geldi ki...

Uzun süredir lüks araçlarıyla boy göstermeyen Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sahalara geri döndü. Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi, önceki gün Porsche cipinin rengini 8 bin 500 TL'ye değiştirdi. 78 milyon TL bonservis bedeliyle Lille'e transfer olacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı'nın aracı ise görenleri şaşkına çeviriyor...

Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:02
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Sabri Sarıoğlu ve eşi öyle bir arabayla geldi ki...

Uzun süredir lüks araçlarıyla boy göstermeyen Yağmur Sarıoğlu, sahaya döndü. Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi, önceki gün Porsche cipinin rengini 8 bin 500 TL'ye değiştirdi. 78 milyon TL bonservis bedeliyle Lille'e transfer olacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı'nın aracı ise görenleri şaşkına çeviriyor... Bu anları da Instagram'da paylaşıp şov yaptı.

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Sabri Sarıoğlu ve eşi öyle bir arabayla geldi ki...

Hasan Kartal'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım epey konuşuldu. Rizespor'un başkanı, Ferrari marka aracının üzerinde böyle poz verdi.

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Sabri Sarıoğlu ve eşi öyle bir arabayla geldi ki...

Bir dönem o zaman Galatasaray'da forma giyen eşi Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2 buçuk milyon TL'lik Lamborghini ile gündem olan Yağmur Sarıoğlu, uzun süre bu gösterişe son vermişti. Dillere destan araçlarını bir bir satan Sarıoğlu çifti, daha mütevazı araçlarla görüntülenmeye başlamıştı.

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Sabri Sarıoğlu ve eşi öyle bir arabayla geldi ki...

Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz yıl ise eşine 565 bin TL değerinde Porsche Cayenne almıştı. Önceki gün bir araç kaplama firmasına giden Yağmur Sarıoğlu, cipinin rengini maviye döndürdü..

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Sabri Sarıoğlu ve eşi öyle bir arabayla geldi ki...

REKLAM ŞOVU...
Bu renk değişikliği için de cebinden 8 bin 500 TL çıkan Yağmur Hanım, aracının kaplanırken çektiği anları da Instagram'da paylaştı. Uzun süredir bu tarz havalı paylaşımlardan uzak kalan Yağmur Sarıoğlu'nun videosu ise "Yengeden İstanbul trafiğine havalı dönüş" dedirtti..