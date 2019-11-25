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Sabri Sarıoğlu ve eşi öyle bir arabayla geldi ki...
Uzun süredir lüks araçlarıyla boy göstermeyen Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sahalara geri döndü. Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi, önceki gün Porsche cipinin rengini 8 bin 500 TL'ye değiştirdi. 78 milyon TL bonservis bedeliyle Lille'e transfer olacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı'nın aracı ise görenleri şaşkına çeviriyor...
Giriş Tarihi: 25.11.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019 10:02
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