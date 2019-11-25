Sabri Sarıoğlu ve eşi öyle bir arabayla geldi ki...

Bir dönem o zaman Galatasaray'da forma giyen eşi Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2 buçuk milyon TL'lik Lamborghini ile gündem olan Yağmur Sarıoğlu, uzun süre bu gösterişe son vermişti. Dillere destan araçlarını bir bir satan Sarıoğlu çifti, daha mütevazı araçlarla görüntülenmeye başlamıştı.