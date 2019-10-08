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Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Bir dönem Barcelona forması da giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. İşte başta Rüştü Reçber'in çocukları olmak üzere, futbol dünyasının ünlü çocukları.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 11:52
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Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Eski kaleci Rüştü Reçber ve eşi Işıl Reçber magazin gündeminden düşmemey devam ediyor.

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Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Çiftin pek ortalarda görünmeyen kızları Tuana, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

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Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Rüştü-Işıl Reçber'in kızı Tuana, Amerika Boston Üniversitesi'nde genetik biyoloji eğitimi alıyor.

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Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

18 yaşındaki Tuana tatil için Bodrum Türkbükü'nde. Dün ailece plajdaydılar.

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Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!