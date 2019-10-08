Rüştü Reçber'in kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi!

Bir dönem Barcelona forması da giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in kızı Tuana yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. İşte başta Rüştü Reçber'in çocukları olmak üzere, futbol dünyasının ünlü çocukları.