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Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 'Barış Pınarı Harekatı' için verdiği destek mesajı ve yaptığı asker selamlı fotoğrafı İtalya'da bazı kesimleri rahatsız etmişti. İtalya basınında geniş yer tutan ve çok konuşulan bu durumla alakalı olarak feshi istenen milli futbolcumuz için sarı kırmızılı takımın kararı belli oldu.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 16:35
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Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder sosyal medya hesabından asker selamı verdiği bir fotoğrafı paylaşmıştı.

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Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Başarılı oyuncunun bu paylaşımı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na desteği ifade ediyordu.

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Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Ancak bu paylaşım İtalya'nın bazı kesimlerinde hoşnutsuzlukla karşılandı.

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Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı senatör Roberto Calderoli, "Eğer Merih Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler."

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Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

"Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler ve Erdoğan'ın balkonunun altında alkış tutsunlar. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.