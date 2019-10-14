Roma'dan son dakika Cengiz Ünder kararı! Asker selamı sonrası...

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 'Barış Pınarı Harekatı' için verdiği destek mesajı ve yaptığı asker selamlı fotoğrafı İtalya'da bazı kesimleri rahatsız etmişti. İtalya basınında geniş yer tutan ve çok konuşulan bu durumla alakalı olarak feshi istenen milli futbolcumuz için sarı kırmızılı takımın kararı belli oldu.