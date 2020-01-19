Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunda

Sivasspor maçında ceza sahası içinde yer kalan Burak Yılmaz penaltı bekledi, mücadelenin hakemi oyunu devam ettirdi. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, pozisyonu yorumladı. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı Beşiktaş için kötü ve tartışmalı başladı. Abdullah Avcı'yı istemeyen taraftar yeniden "Sergen Yalçın" için tezahürat yaparken, maç içinde de pozisyonlar tepki çekti. Rıdvan Dilmen gündeme oturan Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunu yorumladı.