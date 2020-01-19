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Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunda

Sivasspor maçında ceza sahası içinde yer kalan Burak Yılmaz penaltı bekledi, mücadelenin hakemi oyunu devam ettirdi. Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, pozisyonu yorumladı. Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı Beşiktaş için kötü ve tartışmalı başladı. Abdullah Avcı'yı istemeyen taraftar yeniden "Sergen Yalçın" için tezahürat yaparken, maç içinde de pozisyonlar tepki çekti. Rıdvan Dilmen gündeme oturan Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunu yorumladı.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 22:54
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Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunda

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 2-1 Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi.

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Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunda

67. dakikada Uğur Çiftçi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-beyazlı ekip, 90 dakikanın sonunda 3 puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

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Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunda

Mücadelenin ilk yarısında Burak Yılmaz'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyon maça damga vururken, ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, pozisyon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunda

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

''10 kişi kalmışsın. Fernando ve Mert Hakan gibi iki önemli oyuncun yok. Beşiktaş'ın beğenmediği Fatih Aksoy'u oynatıyorsun. Kadron geniş değil. Önünde saygıyla eğiliyorum Rıza Çalımbay! Emekçi, iyi insan."

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Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın penaltı pozisyonunda

"Bugün şampiyonluğa oynayan takım gibi geldiler. Golü yer yemez Fatih topu at diyor. Beraberlik istemiyorlar. Daha 3-4 gün önce Malatya'ya 4 tane attılar. Kısıtlı kadroya rağmen yine çıktı kazandılar. İkinci oyuncunun gideceğini biliyorlar. Karakterlerli oyuncular para istemiyorlar, yürekli oynuyorlar.''