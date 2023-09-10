Real Madrid'den şok karar! Arda Güler'in yeni takımı...

Fenerbahçe gösterdiği performansla İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Milli yıldızımız Arda Güler ile flaş gelişmeler yaşandı. Sezon başında bonservis bedeli ile dünya devine transfer olan Güler 6 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Real Madrid forması altında antrenmanlarda gösterdiği performansla gözleri donduran genç yıldız, talihsiz bir biçimde sakatlanmış ve kulüp durum ile ilgili hemen çalışmalara başlamıştı. Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili şok bir karar geldi. İşte detaylar…