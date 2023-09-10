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Real Madrid'den şok karar! Arda Güler'in yeni takımı...

Fenerbahçe gösterdiği performansla İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Milli yıldızımız Arda Güler ile flaş gelişmeler yaşandı. Sezon başında bonservis bedeli ile dünya devine transfer olan Güler 6 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Real Madrid forması altında antrenmanlarda gösterdiği performansla gözleri donduran genç yıldız, talihsiz bir biçimde sakatlanmış ve kulüp durum ile ilgili hemen çalışmalara başlamıştı. Real Madrid'den Arda Güler ile ilgili şok bir karar geldi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.09.2023 18:32 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 18:42
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Real Madrid’den şok karar! Arda Güler’in yeni takımı...

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

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Real Madrid’den şok karar! Arda Güler’in yeni takımı...

Sezon başında dev bonservis bedeli ile Madrid'e transferi gerçekleşen Arda, 6 yıllık sözleşmeye imzayı atmıştı.

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Real Madrid’den şok karar! Arda Güler’in yeni takımı...

Real Madrid antrenmanlarında gösterdiği performansla göz dolduran genç yıldız, sakatlanmıştı.

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Real Madrid’den şok karar! Arda Güler’in yeni takımı...

MADRİD'DEN FLAŞ ARDA GÜLER KARARI!

Sakatlığı sonrası çalışmalara başlayan Arda ile ilgili Real Madrid kulübü şok bir karar verdi.

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Real Madrid’den şok karar! Arda Güler’in yeni takımı...

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.