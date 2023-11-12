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Real Madrid'de Arda Güler krizi! 3. sakatlık sonrası yollar ayrıldı

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sakatlığı La Liga devinde krize neden oldu. Bilindiği üzere genç yıldız kadroya alınmış ancak sakatlığının nüksetmesiyle forma giyememişti. Gelen son dakika haberine göre ise takımda sezon başından beri yaşanan sakatlıklar ayrılığı beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 12.11.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 16:36
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Real Madrid’de Arda Güler krizi! 3. sakatlık sonrası yollar ayrıldı

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in İspanya kariyeri adeta kabusa döndü. Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Real Madrid'e gidişiyle bir türlü dikiş tutturamadı. Ağır geçen antrenmanlarla beraber peş peşe sakatlıklar yaşayan Güler, son olarak ise tam kadroya alınmışken sakatlığının nüksetmesiyle büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

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Real Madrid’de Arda Güler krizi! 3. sakatlık sonrası yollar ayrıldı

Gelen habere göre; sakatlık krizi sonucu Real Madrid bir isimle yolları ayırma kararı aldı.

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Real Madrid’de Arda Güler krizi! 3. sakatlık sonrası yollar ayrıldı

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler'in Real Madrid kariyeri kabus gibi başladı. Antrenmanda dizinden sakatlanan ve ameliyet edilen Arda Güler 2.5 ay sonra antrenmanlara başlamış ve ardından tekrar sakatlanmıştı.

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Real Madrid’de Arda Güler krizi! 3. sakatlık sonrası yollar ayrıldı

İkinci sakatlığını da atlatan Arda Güler'in takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklanmış ve Rayo Vallecano maçının da kadrosuna dahil edilmişti.

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Real Madrid’de Arda Güler krizi! 3. sakatlık sonrası yollar ayrıldı

Fakat Arda Güler hem Rayo Vallecano hem de salı günü oynanan Braga maçında kadroya alınmasına rağmen sahaya çıkamadı. Arda Güler'in forma giyememesinin sebebi ortaya çıktı ve oyuncunun yeniden sakatlandığı açıklandı.