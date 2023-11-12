Real Madrid'de Arda Güler krizi! 3. sakatlık sonrası yollar ayrıldı

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sakatlığı La Liga devinde krize neden oldu. Bilindiği üzere genç yıldız kadroya alınmış ancak sakatlığının nüksetmesiyle forma giyememişti. Gelen son dakika haberine göre ise takımda sezon başından beri yaşanan sakatlıklar ayrılığı beraberinde getirdi.