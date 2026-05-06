Rams Park’ta duygusal gece! Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor eşyalarını İtalya’ya gönderdi

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray cumartesi akşamı evinde konuk edeceği Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmada sarı kırmızılı taraftarı duygusal bir gelişme daha bekliyor. Cimbom'un süper starı Mauro Icardi takıma veda etmeye hazırlanırken yıldız oyuncunun son kez Rams Park çimlerine çıkması bekleniyor.

RAMS PARK'TA ŞÖLEN HAVASI Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla zirvedeki yerini sağlamlaştıran Cimbom, taraftarı önünde oynayacağı bu karşılaşmada hem kupaya uzanmak hem de sezonu görkemli bir finalle taçlandırmak istiyor. Teknik heyet ve futbolcular, haftalardır bu maça özel olarak hazırlanırken, tribünlerde de günler öncesinden büyük bir heyecan hakim. Biletlerin kısa sürede tükenmesi beklenirken, Rams Park'ta adeta bir şölen atmosferi yaşanacak.

DUYGUSAL VEDA HAZIRLIĞI Ancak mücadeleyi yalnızca şampiyonluk ihtimali değil, duygusal bir veda ihtimali de daha anlamlı kılıyor. Sarı-kırmızılıların dünya yıldızı golcüsü Mauro Icardi'nin takıma veda etmeye hazırlanırken, Antalyaspor karşılaşması Arjantinli yıldızın Rams Park çimlerine son çıkışı olacak.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ Taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin, attığı kritik goller ve sahadaki liderliğiyle kulüp tarihine damga vurduğu biliniyor.