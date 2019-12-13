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Premier Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Seri galibiyetler alarak zirvenin ortağı olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna, Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu. Uzun süredir Beşiktaş'ın oyuncusunu takip eden Premier ekibi, bu transfer için kesenin ağzını açacak. Mali açıdan zor günler geçiren siyah beyazlı ekibin, bu ayrılığa sıcak bakması bekleniyor. İşte spor basınında ses getiren haberin perde arkası...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:06
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Premier Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Süper Lig'de ilk maçlarda gösterdiği kötü performans sonrası küme potasına kadar düşen Beşiktaş, iyi bir çıkış yakaladı.

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Premier Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Son 6 maçını da kazanan siyah-beyazlı ekip, zirve yarışına ortak oldu.

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Premier Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Bu 6 karşılaşmada 12 gol atan Kara Kartallar, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

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Premier Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Beşiktaş'ta bu süreçte Loris Karius ve Domagoj Vida'nın performansları ön plana çıkarken, Vida'ya Avrupa kulüpleri gözünü dikti.

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Premier Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Hırvat futbolcuyu Dünya Kupası'ndan beri takip eden Aston Villa'nın devre arasında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı.