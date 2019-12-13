Premier Lig ekibi Beşiktaş'ın yıldızı için kesenin ağzını açtı!

Seri galibiyetler alarak zirvenin ortağı olan Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna, Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu. Uzun süredir Beşiktaş'ın oyuncusunu takip eden Premier ekibi, bu transfer için kesenin ağzını açacak. Mali açıdan zor günler geçiren siyah beyazlı ekibin, bu ayrılığa sıcak bakması bekleniyor. İşte spor basınında ses getiren haberin perde arkası...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





