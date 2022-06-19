Portekiz basınından Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında flaş iddia! İşte transfer etmek isteyen takım

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da gözler transfer sezonuna çevrildi. Bordo mavililerin gelecek oyuncular kadar gelen tekliflere göre gidecek oyunlara göre de planlama içerisinde. Karadeniz Fırtınası'nın Avrupa'da ses getiren isimlerinin başında hiç şüphesiz kaptan Uğurcan Çakır bulunuyor. Portekiz basınında çıkan bir haberde Çakır'ın hangi takımın listesinde olduğu açıklandı.