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Haberler Galeri Portekiz basınından Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında flaş iddia! İşte transfer etmek isteyen takım

Portekiz basınından Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında flaş iddia! İşte transfer etmek isteyen takım

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da gözler transfer sezonuna çevrildi. Bordo mavililerin gelecek oyuncular kadar gelen tekliflere göre gidecek oyunlara göre de planlama içerisinde. Karadeniz Fırtınası'nın Avrupa'da ses getiren isimlerinin başında hiç şüphesiz kaptan Uğurcan Çakır bulunuyor. Portekiz basınında çıkan bir haberde Çakır'ın hangi takımın listesinde olduğu açıklandı.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 21:18 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 21:22
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Portekiz basınından Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında flaş iddia! İşte transfer etmek isteyen takım

Bordo-mavililerde en çok merak edilen konulardan biri ise Uğurcan Çakır'ın geleceği... Fırtına'nın kadroda tutmak istediği Uğurcan Çakır için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Portekiz basınından Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında flaş iddia! İşte transfer etmek isteyen takım

Trabzonspor'da gösterdiği performans ile birçok kulübün radarına giren Uğurcan Çakır, takımdan ayrılarak, Avrupa'ya gitmek istediğini söylemişti.

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Portekiz basınından Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında flaş iddia! İşte transfer etmek isteyen takım

Uğurcan'ın menajeri ağabeyi Necdet Çakır, A Spor'a açıklamalarda bulunarak, "4 büyük ligden resmi olmasa da ilgiler var. Sportif direktör ve kulüplerle direkt kontak halindeyim." demişti.

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Portekiz basınından Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında flaş iddia! İşte transfer etmek isteyen takım

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Trabzonspor'un ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ı Benfica kadrosuna katmak istiyor.

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Portekiz basınından Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında flaş iddia! İşte transfer etmek isteyen takım

Portekiz basınının haberine göre Benfica, Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'ı radarına aldı.