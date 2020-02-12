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Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı devirdi! Ben Simmons coştu Philadelphia 76ers kazandı

Philadelphia 76ers NBA gecesinde evinde Los Angeles Clippers'ı ağırladı. Ben Simmons'ın yıldızlaştığı gecede ev sahibi Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı 110-103'le devirdi. Philadelphia 76ers galibiyetine damga vuran isim ise triple double yapan Ben Simmons oldu. Ben Simmons'a 30 sayı 9 asistle cevap veren Kawhi Leonard'ın peformansı yeterli olmadı. Philadelphia 76ers Ben Simmons'ın performansıyla aldığı galibiyet sonrası Türkiye'de gündem oldu.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 10:22
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Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı devirdi! Ben Simmons coştu Philadelphia 76ers kazandı

Los Angeles Clippers'ı ağırlayan Philadelphia 76ers, triple double yapan Ben Simmons'ın performansıyla geceyi zaferle kapattı. 76ers Clippers 110-103'lük galibiyetiyle gecenin konuşulan takımı olurken, NBA'in yıldızlarından Ben Simmons da performansıyla büyüledi. Türkiye dahil birçok ülkede gündeme oturan Philadelphia 76ers ve yıldızı Ben Simmons, günün konuşanları arasına girdi.

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Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı devirdi! Ben Simmons coştu Philadelphia 76ers kazandı

NBA yıldızı Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaund, 10 asist, 1 top çalma ile trible double'a imza attı. Ben Simmons'a Los Angeles Clippers'tan ise Kawhi Leonard'ın 30 sayı, 4 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blok ile cevap verdi. Leonard'ın başarılı peformansı Philadelphia 76ers karşısında yetersiz kaldı.

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Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı devirdi! Ben Simmons coştu Philadelphia 76ers kazandı

Çeyrek skorları:
30 – 22 (Philadelphia 76ers)

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Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı devirdi! Ben Simmons coştu Philadelphia 76ers kazandı

24 – 32 (Los Angeles Clippers)

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Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı devirdi! Ben Simmons coştu Philadelphia 76ers kazandı

27 – 23 (Philadelphia 76ers)