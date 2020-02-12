Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı devirdi! Ben Simmons coştu Philadelphia 76ers kazandı

Philadelphia 76ers NBA gecesinde evinde Los Angeles Clippers'ı ağırladı. Ben Simmons'ın yıldızlaştığı gecede ev sahibi Philadelphia 76ers Los Angeles Clippers'ı 110-103'le devirdi. Philadelphia 76ers galibiyetine damga vuran isim ise triple double yapan Ben Simmons oldu. Ben Simmons'a 30 sayı 9 asistle cevap veren Kawhi Leonard'ın peformansı yeterli olmadı. Philadelphia 76ers Ben Simmons'ın performansıyla aldığı galibiyet sonrası Türkiye'de gündem oldu.