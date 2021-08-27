28 Ağustos 2021, Cumartesi
Otomobiliyle apartmanın bahçesine dalan sürücüden şaşkına çeviren sözler: Çocuklarla biraz heyecan yaşayalım
Küçükçekmece'de Erkan Önder, sabah kızlarını alarak hafif ticari aracıyla gezmeye çıktı. Heyecan yaşamak isteyen baba, kızlarına emniyet kemerini taktıktan sonra ara sokaklarda hız yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden baba Önder, hafif ticari aracıyla önce park halindeki otomobile çarptı, ardından bir apartmanın bahçesine daldı.
Giriş Tarihi: 27.08.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 13:24
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