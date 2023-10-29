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Haberler Galeri Olaylı geçen Rizespor-Galatasaray maçı | Golden önce faul var mı? Ev sahibinin penaltı isyanı doğru mu?

Olaylı geçen Rizespor-Galatasaray maçı | Golden önce faul var mı? Ev sahibinin penaltı isyanı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya ise bazı pozisyonlar damga vurdu. Sarı kırmızılıların golünden önce Abdülkerim Bardakcı'nın rakibine yaptığı pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti. Spor yazarları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın gündeme damgasını vuran değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 07:20
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Olaylı geçen Rizespor-Galatasaray maçı | Golden önce faul var mı? Ev sahibinin penaltı isyanı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Olaylı geçen Rizespor-Galatasaray maçı | Golden önce faul var mı? Ev sahibinin penaltı isyanı doğru mu?
Karşılaşmaya ise bazı pozisyonlar damga vurdu. Sarı kırmızılıların golünden önce Abdülkerim Bardakcı'nın rakibine yaptığı pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti.
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Olaylı geçen Rizespor-Galatasaray maçı | Golden önce faul var mı? Ev sahibinin penaltı isyanı doğru mu?
A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu ise canlı yayında bu tartışmalara son noktayı koydu.
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Olaylı geçen Rizespor-Galatasaray maçı | Golden önce faul var mı? Ev sahibinin penaltı isyanı doğru mu?
Peki; Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? İşte Erman Toroğlu'nun tüm sözleri...
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Olaylı geçen Rizespor-Galatasaray maçı | Golden önce faul var mı? Ev sahibinin penaltı isyanı doğru mu?

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı.