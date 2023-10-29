Olaylı geçen Rizespor-Galatasaray maçı | Golden önce faul var mı? Ev sahibinin penaltı isyanı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rizespor'u 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya ise bazı pozisyonlar damga vurdu. Sarı kırmızılıların golünden önce Abdülkerim Bardakcı'nın rakibine yaptığı pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle itiraz edilmişti. Spor yazarları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın gündeme damgasını vuran değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 29.10.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 07:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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