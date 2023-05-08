08 Mayıs 2023, Pazartesi
Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybettiği haftada kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar puan farkını açarak şampiyonluk yolunda büyük aşama kaydetmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte eksik bulunmazken, teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:28
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