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Haberler Galeri Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i ağırlıyor. Fenerbahçe'nin Giresunspor'a puan kaybettiği haftada kazanmak isteyen sarı-kırmızılılar puan farkını açarak şampiyonluk yolunda büyük aşama kaydetmek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte eksik bulunmazken, teknik direktör Okan Buruk muhtemel 11'ini belirledi. İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 11:28
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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11’leri...

Büyük çekişmeye sahne olan Spor Toto Süper Lig'de geri sayım başladı. Bitime 5 maçı kalan Galatasaray bugün saat 20.00'de Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11’leri...

Geride kalan haftalarda sarıkırmızılılar, 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 70 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11’leri...

Turuncu-lacivertliler ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 51 puanla 5. Sırada...

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de son oynadığı son 2 maçında 4 puan kaybeden Galatasaray, Başakşehir maçından galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında son haftalara girilirken hata yapmak istemiyor.

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Okan Buruk’tan sürpriz tercih! İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11’leri...

Sarı kırmızılı takımın en büyük güvencesi yine taraftarı olacak. Başakşehir maçı için satışa çıkan biletler tükendi ve Nef Stadyumu'na 50 bin taraftar bekleniyor.