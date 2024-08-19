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Haberler Galeri Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz kadro! İşte Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz kadro! İşte Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray ilk maçta galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir durumda çıkmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği muhtemel 11 belli oldu. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.08.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:55
Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz kadro! İşte Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz kadro! İşte Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

Temsilcimiz çift maç üzerinden oynanacak olan eşleşmede turu geçen taraf olmak istiyor.

Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz kadro! İşte Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

Eşleşmede ilk maç İsviçre deplasmanında oynanacak.

Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz kadro! İşte Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

Galatasaray, deplasmanda rakibi karşısında avantajlı bir skorla yurda dönmeyi hesaplıyor.

Okan Buruk’tan Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz kadro! İşte Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

YOUNG BOYS – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Mücadele 21 Ağustos Çarşamba TSİ ile 22:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.