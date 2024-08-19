19 Ağustos 2024, Pazartesi
Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz kadro! İşte Young Boys - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Galatasaray ilk maçta galip gelerek rövanş maçına avantajlı bir durumda çıkmak istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği muhtemel 11 belli oldu. İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 19.08.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 17:55