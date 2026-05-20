Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin eski yıldızına telefon: Seni Galatasaray'da görmek istiyorum

FENERBAHÇE'DE BAŞARILI PERFORMANS

Başarılı performansının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli santrfor, 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayla 36 resmi maçta görev yaptı. Vedat, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Daha sonra Avrupa'ya transfer olan yıldız oyuncu, Lazio ve Mallorca deneyimlerinin ardından yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.