Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin eski yıldızına telefon: Seni Galatasaray'da görmek istiyorum

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Mallorca'da forma giyen eski öğrencisiyle telefon görüşmesi yaptığı ve kadrosunda görmek istediği belirtildi. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan 32 yaşındaki golcü için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

Galatasaray'da üst üste gelen şampiyonlukların ardından yeni sezonun kadro planlaması hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim bir yandan Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan alternatif golcü adayları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

"CİMBOM'A GEL VEDAT"

Gündeme gelen son isim ise Süper Lig'i yakından tanıyan Vedat Muriqi oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un, şu anda İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen Kosovalı forvetle doğrudan iletişime geçtiği öğrenildi.

GELECEK SEZON PLANLAMASINA DAHİL ETMEK İSTİYOR

Buruk'un, daha önce Çaykur Rizespor'da birlikte çalıştığı ve performansından oldukça memnun kaldığı Vedat'ı yeniden takımında görmek istediği belirtildi. Deneyimli teknik adamın yapılan telefon görüşmesinde oyuncuya gelecek sezon planlarından bahsettiği ifade edildi.

MURIQI OLUMLU

Kulübe yakın kaynaklara göre Vedat Muriqi de Türkiye'ye dönme fikrine olumlu yaklaşıyor. Özellikle yeniden zirve hedefleyen bir takımda forma giyme ihtimali, tecrübeli golcünün kararında önemli rol oynuyor. Önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetiminin Mallorca ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

ESKİ ÖĞRENCİSİ

Muriqi'nin Okan Buruk ile geçmişte yakaladığı uyum dikkat çekiyor. Kosovalı golcü, 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor forması altında Buruk yönetiminde kariyerinin çıkış dönemlerinden birini yaşamıştı. O sezon Karadeniz ekibinde 16 gol atıp 7 asist yapan Muriqi, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve mücadeleci yapısıyla öne çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DE BAŞARILI PERFORMANS

Başarılı performansının ardından Fenerbahçe'ye transfer olan deneyimli santrfor, 2019-2020 sezonunda sarı-lacivertli formayla 36 resmi maçta görev yaptı. Vedat, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 7 asistlik katkı sağlayarak takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Daha sonra Avrupa'ya transfer olan yıldız oyuncu, Lazio ve Mallorca deneyimlerinin ardından yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray cephesinde ise forvet hattında nasıl bir yapılanmaya gidileceği merak konusu. Icardi'nin takımda kalması halinde Vedat Muriqi'nin rotasyonu güçlendirecek önemli bir alternatif olması planlanıyor. Arjantinli yıldızın ayrılması durumunda ise Kosovalı futbolcunun daha kritik bir rol üstlenebileceği konuşuluyor.

