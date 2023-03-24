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Haberler Galeri Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray yaz transfer döneminin bombasını patlatıyor

Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray yaz transfer döneminin bombasını patlatıyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk sezon başında transfer edilen iki yıldız ismin biletini kesti. Aslan ayrıca Serie A'dan bir dünyaca ünlü yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:01
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Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray yaz transfer döneminin bombasını patlatıyor
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk sezon başında transfer edilen iki yıldız ismin biletini kesti. Aslan ayrıca Serie A'dan bir dünyaca ünlü yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray yaz transfer döneminin bombasını patlatıyor
Transferin son günü bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Juan Mata, 1+1 yıllık imza atmıştı.
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Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray yaz transfer döneminin bombasını patlatıyor
İspanyol oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için en az 20 maçta 45'er dakika süre alması gerekiyordu.
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Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray yaz transfer döneminin bombasını patlatıyor
34 yaşındaki yıldız, son Konya deplasmanında 80. dakikada oyuna girince Galatasaray'da devam etme olasılığı kalmadı.
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Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray yaz transfer döneminin bombasını patlatıyor
Sarı-Kırmızılı takımın Türkiye Kupası'nda finali görmesi halinde önünde maksimum 14 resmi maç kaldı.