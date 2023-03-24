Okan Buruk 2 oyuncunun biletini kesti! Galatasaray yaz transfer döneminin bombasını patlatıyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da transfer konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk sezon başında transfer edilen iki yıldız ismin biletini kesti. Aslan ayrıca Serie A'dan bir dünyaca ünlü yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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