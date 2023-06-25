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Nicolo Zaniolo için Suudiler kesenin ağzını açtı! Süper Lig rekoru geliyor...

Sezon ortasında İtalyan devi Roma'dan Galatasaray'a imza atan süperstar Nicolo Zaniolo, transferde Suudilerin radarına takıldı. İtalya Milli Takımı'nda yeniden boy göstermeye başlayan 23 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde Benzema, Kante, Ruben Neves gibi isimleri liglerine dahil eden Suudiler, Zaniolo için de kesenin ağzını açtı.

Giriş Tarihi: 25.06.2023 21:49 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 21:54
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Nicolo Zaniolo için Suudiler kesenin ağzını açtı! Süper Lig rekoru geliyor...

Galatasaray'a transfer olduktan sonra yeniden İtalya Milli Takımı'nda boy göstermeye başlayan Nicolo Zaniolo, transferin en dikkat çeken isimlerinin başında geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nicolo Zaniolo için Suudiler kesenin ağzını açtı! Süper Lig rekoru geliyor...

23 yaşındaki yıldız için Serie A devleri ilgi mektuplarını Galatasaray'a gönderirken sarı kırmızılı kulüp futbolcunun serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro'dan aşağı hiçbir rakamı kabul etmiyor.

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Nicolo Zaniolo için Suudiler kesenin ağzını açtı! Süper Lig rekoru geliyor...

Zaniolo'nun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini korurken Suudi Arabistan piyasasından sürpriz bir haber geldi.

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Nicolo Zaniolo için Suudiler kesenin ağzını açtı! Süper Lig rekoru geliyor...

ARAP KULÜPLERİNİN RADARINDA

Futbola ciddi bir yatırım yapan ve özel bir fon oluşturan Suudilerin transfer listesinde Zaniolo'nun da olduğu ortaya çıktı.

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Nicolo Zaniolo için Suudiler kesenin ağzını açtı! Süper Lig rekoru geliyor...

Suudi Arabistan'daki futbol fonunun Zaniolo'nun menajerlik şirketine futbolcunun serbest kalma bedelini ödeyebileceklerini ilettiği aktarıldı.