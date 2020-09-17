Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile mücadele edecek. Galatasaray, Avrupa kupalarında geride kalan 285 maçında 99 galibiyet elde ederken, 111 mağlubiyet yaşadı. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Peki, Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevaplar...