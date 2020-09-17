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Haberler Galeri Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray ile Neftçi Bakü karşı karşıya geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak Neftçi Bakü - Galatasaray maçının detayları belli oldu. Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:07
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Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Neftçi Bakü Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda bugün deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile mücadele edecek. Galatasaray, Avrupa kupalarında geride kalan 285 maçında 99 galibiyet elde ederken, 111 mağlubiyet yaşadı. Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Peki, Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NEFTÇİ BAKÜ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Neftçi Bakü ile Galatasaray arasında oynanacak maç 17 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka D Smart platformundaki Spor Smart kanalından canı yayınlanacak.

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Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

KAZANAN TARAF TUR ATLAYACAK

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GALATASARAY, SEZONA İYİ BAŞLADI

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig'deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Neftçi ise Azerbaycan Ligi'nde ilk haftada Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt'a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

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Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

SARI-KIRMIZILILAR, SON 2 ELEMEYİ GEÇEMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara elenerek gruplara kalamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemeri play-off turunda Ukrayna'nın Karpaty takımıyla 2 müsabakada da berabere kaldı ve gol averajıyla elendi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda İsveç'i Östersunds takımı karşısında birer yenilgi ve beraberlik yaşadı ve organizasyonda grup aşamasına adını yazdıramadı.