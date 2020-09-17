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Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray Neftçi Bakü maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray ile Neftçi Bakü karşı karşıya geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak Neftçi Bakü - Galatasaray maçının detayları belli oldu. Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Neftçi Bakü - Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? GS UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:07
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