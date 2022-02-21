21 Şubat 2022, Pazartesi
NBA All Star'da Steph Curry rekor kırdı! LeBron James'in takımı kazandı
71. kez düzenlenen NBA All Star'ın final maçında LeBron James'in takımı ile Kevin Durant'in takımı karşı karşıya geldi. Steph Curry geceye 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırarak damga vurdu. 24 sayı, 6 ribaund ve 8 asist yapan LeBron geri dönüş jumper'ı ile takımına maçı kazandıran isim oldu.
Giriş Tarihi: 21.02.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 09:10
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