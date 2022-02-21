21 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri NBA All Star'da Steph Curry rekor kırdı! LeBron James'in takımı kazandı

NBA All Star'da Steph Curry rekor kırdı! LeBron James'in takımı kazandı

71. kez düzenlenen NBA All Star'ın final maçında LeBron James'in takımı ile Kevin Durant'in takımı karşı karşıya geldi. Steph Curry geceye 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırarak damga vurdu. 24 sayı, 6 ribaund ve 8 asist yapan LeBron geri dönüş jumper'ı ile takımına maçı kazandıran isim oldu.

Giriş Tarihi: 21.02.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 09:10
  • 1
  • 94
NBA All Star’da Steph Curry rekor kırdı! LeBron James’in takımı kazandı

ABD Basketbol Ligi (NBA) All Star-2022'nin final maçında, LeBron James'in kaptanlık ettiği "Team LeBron", Kevin Durant'ın kaptanlığındaki "Team Durant'ı" 163'e 160 yendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 94
NBA All Star’da Steph Curry rekor kırdı! LeBron James’in takımı kazandı

Bu yıl 71'incisi düzenlenen ve NBA'in en iyi 24 basketbolcusunun LeBron James ve Kevin Durant kaptanlığında kozlarını paylaştığı NBA All Star-2022'nin son maçı Cleveland'da yapıldı.

  • 3
  • 94
NBA All Star’da Steph Curry rekor kırdı! LeBron James’in takımı kazandı

LeBron James'in takımı, Team LeBron, Kevin Durant'ın takımı Team Durrant'ı 163-160 skorla yendi.

  • 4
  • 94
NBA All Star’da Steph Curry rekor kırdı! LeBron James’in takımı kazandı

Steph Curry'in 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırdığı maçta 24 sayı, altı ribaund ve sekiz asist yapan LeBron ise bir geri dönüş jumper'ı ile skoru 163'e çıkararak takımının maçı almasını sağladı.

  • 5
  • 94
NBA All Star’da Steph Curry rekor kırdı! LeBron James’in takımı kazandı

Team LeBron'da Giannis Antetokounmpo ise 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı.