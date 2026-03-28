Musaba Fenerbahçe’ye transferinin perde arkasını açıkladı

Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna katarak büyük bir transfere imza attığı Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayı giydikten sonra yaşadığı süreci Hollanda basınına tüm çıplaklığıyla anlattı. Transferinin arka planında yatan gizli kahramanı açıklayan başarılı futbolcu, Kadıköy'deki atmosferin İngiltere'yi bile gölgede bıraktığını vurgularken, sarı-lacivertli kulübe imza atma sürecinde yaşadığı o "şok" sabahı ilk kez paylaştı.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe transfer sürecini anlatan başarılı futbolcu, kendisini en çok şaşırtan detayı da paylaştı.

TÜRKİYE TERCİHİNİN PERDE ARKASI

Kariyerindeki kırılma noktasını ve neden Türkiye'yi seçtiğini anlatan Anthony Musaba, "Benim için önemli olan en üst seviyede oynamaktı. Ülke çok önemli değildi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yaptım ve Türkiye'yi tercih ettim çünkü kendimi burada daha iyi gösterebileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

Kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Musaba, "Kız arkadaşımla yaptığımız plan tam anlamıyla tuttu. Türkiye'de kendimizi çok hızlı evimizde hissettik. Fenerbahçe'ye bu kadar kısa sürede transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Bu benim için bir hayaldi" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

BEŞİKTAŞ MAÇI SABAHI GELEN ŞOK MESAJ
Transfer sürecinin ne kadar hızlı ve sarsıcı geliştiğini aktaran yıldız futbolcu, "Beşiktaş maçı sabahı uyandığımda telefonum mesajlarla doluydu. Başta inanmadım ama menajerimden de duyunca işin ciddi olduğunu anladım. Aralık ayında Fenerbahçe devreye girdi ve süreç çok hızlı gelişti" şeklinde konuştu.

Kariyer basamaklarını hızla tırmandığını belirten Musaba, "Daha alt sıralardaki kulüplere gitmek istemedim. Şu an Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum. Bu benim için mükemmel" sözleriyle aktardı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN KRİTİK ROLÜ

Transferinde milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun yönlendirmesinin etkili olduğunu açıklayan Musaba, "Ferdi Kadıoğlu bana bu adımı atmamı söyledi. Taraftarların beni sahipleneceğini ifade etti. Onun söylediklerine güvenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Taraftarın gücüne değinen başarılı oyuncu, "Kadıköy'de ilk kez oynadım. Taraftarlar inanılmaz. İngiltere'de oynadım ama burası bambaşka. Çok daha yoğun ve gürültülü bir atmosfer var. Burada gördüklerime inanamadım" diyerek hayranlığını dile getirdi.

YILDIZLARLA DOLU KADRO VE MİLLİ TAKIM HEDEFİ

Takım içindeki arkadaşlık ortamına ve seviyeye dikkat çeken Anthony Musaba, "Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi kazanmış oyuncularla birlikte oynuyorum. Herkes beni çok iyi karşıladı, bu benim için çok değerli" şeklinde konuştu.

Gelecek planlarından da bahseden yetenekli isim, "Hollanda Milli Takımı benim hayalim. Fenerbahçe'den daha önce milli takıma giden oyuncular oldu, neden ben de olmayayım" sözleriyle Portakal rengi formayı giyme arzusunu dile getirdi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 15 resmi maça çıkan Musaba, 2 gol ve 5 asistlik performansıyla takımına önemli bir katkı sağladı.

