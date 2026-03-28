Musaba Fenerbahçe’ye transferinin perde arkasını açıkladı

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekibe transfer sürecini anlatan başarılı futbolcu, kendisini en çok şaşırtan detayı da paylaştı.

TÜRKİYE TERCİHİNİN PERDE ARKASI

Kariyerindeki kırılma noktasını ve neden Türkiye'yi seçtiğini anlatan Anthony Musaba, "Benim için önemli olan en üst seviyede oynamaktı. Ülke çok önemli değildi. Samsunspor ve Legia Varşova arasında seçim yaptım ve Türkiye'yi tercih ettim çünkü kendimi burada daha iyi gösterebileceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı.

Kararından duyduğu memnuniyeti dile getiren Musaba, "Kız arkadaşımla yaptığımız plan tam anlamıyla tuttu. Türkiye'de kendimizi çok hızlı evimizde hissettik. Fenerbahçe'ye bu kadar kısa sürede transfer olacağımı hiç beklemiyordum. Bu benim için bir hayaldi" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.