Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz"
2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvada ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. Çiçekler, Türk bayrakları ve alkışlarla karşılanan Filenin Sultanları'na büyük sevgi gösterisinde bulunulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.
2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanan finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvada ikinci kez kupaya uzanan Filenin Sultanları, yurda dönüşünde çiçekler, Türk bayrakları ve alkışlarla karşılanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, teknik heyet ve milli sporcular vatandaşlarla buluştu.
Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonun finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyaya uzanan "Filenin Sultanları"nı taşıyan uçak, saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Tarih yazan ay-yıldızlı kafileyi havalimanında yetkililer, basın mensupları ve ellerinde Türk bayrakları ile çiçekler bulunan çok sayıda vatandaş büyük bir coşkuyla karşıladı.
Şampiyonluk kupasıyla yurda dönen milli sporcular bando ve marşlar eşliğinde karşılanırken, yolcular ve yer hizmetleri personeli de alkışlarla milli takıma sevgi gösterisinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli sporcular ve teknik kadro, İstanbul Havalimanı'nda kendileri için oluşturulan alanda basın mensupları ve vatandaşlara açıklamalarda bulundu.
BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: "YENİ ŞAMPİYONLUKLAR BEKLİYORUZ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, havalimanında yaptığı konuşmada, "Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar ve büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.
MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: "BAŞARI BU ÜLKENİN BAŞARISIDIR"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu, bugün geldiği noktada Avrupa'nın ve dünyanın 1 numarası. Bu süreçte çok emek verdik, çok çaba harcadık, çok mücadele ettik. Bugün dünyanın 1 numarası olmak kolay değil. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlara da teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.