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Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 FIVB Milletler Ligi'nde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvada ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. Çiçekler, Türk bayrakları ve alkışlarla karşılanan Filenin Sultanları'na büyük sevgi gösterisinde bulunulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz" dedi.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 1

2026 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanan finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek turnuvada ikinci kez kupaya uzanan Filenin Sultanları, yurda dönüşünde çiçekler, Türk bayrakları ve alkışlarla karşılanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, teknik heyet ve milli sporcular vatandaşlarla buluştu.

FİLENİN SULTANLARI KUPAYLA TÜRKİYE'YE DÖNDÜ
Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 2

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen organizasyonun finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyaya uzanan "Filenin Sultanları"nı taşıyan uçak, saat 15.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Tarih yazan ay-yıldızlı kafileyi havalimanında yetkililer, basın mensupları ve ellerinde Türk bayrakları ile çiçekler bulunan çok sayıda vatandaş büyük bir coşkuyla karşıladı.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 3

Şampiyonluk kupasıyla yurda dönen milli sporcular bando ve marşlar eşliğinde karşılanırken, yolcular ve yer hizmetleri personeli de alkışlarla milli takıma sevgi gösterisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli sporcular ve teknik kadro, İstanbul Havalimanı'nda kendileri için oluşturulan alanda basın mensupları ve vatandaşlara açıklamalarda bulundu.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 4

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: "YENİ ŞAMPİYONLUKLAR BEKLİYORUZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, havalimanında yaptığı konuşmada, "Ülkemize şampiyon olarak dönmek muhteşem. Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, bizlere büyük gurur yaşattılar. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var, hepsine yürekten alkışlar. Milletimize büyük gurur yaşattılar. Hedefler devam ediyor hocamızın söylediği gibi. Türk sporunda büyük yatırımlar ve büyük tesisler var. Türk sporu hedeften hedefe koşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Filenin Sultanları'na teşekkür ediyoruz. Yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Onlar büyük bir alkışı, sevgiyi hak ediyorlar. Kocaman alkışlar, sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 5

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ: "BAŞARI BU ÜLKENİN BAŞARISIDIR"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolu, bugün geldiği noktada Avrupa'nın ve dünyanın 1 numarası. Bu süreçte çok emek verdik, çok çaba harcadık, çok mücadele ettik. Bugün dünyanın 1 numarası olmak kolay değil. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm paydaşlara da teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı, bu ülkenin başarısıdır. Bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 6

GİZEM ÖRGE: "İNŞALLAH DAHA NİCELERİNE"

Kaptan Gizem Örge, "Böyle karşılanmak gerçekten harika. Döktüğümüz her ter, her emek; bu ülke için verdiğimiz... bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, o sevincin ilk heyecanını yaşadıktan sonra; sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sırasında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı sevinç gözyaşlarını döktüğünü görmek gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz, inşallah daha nicelerine" diye konuştu.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 7

DANIELE SANTARELLİ: "İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALDIK"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, çok mutlu olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Herkese merhaba. Bu kadar çok kişinin buraya gelmesi harika, geldiğiniz için çok teşekkürler. Bizim için çok güzel bir gün. İstanbul'a geri döndüğümüz ve bu güzel kupayı hep birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Sergilediğimiz performansla insanları gururlandırdığımızı düşünüyorum. Çok iyi oynadık, harika bir Milletler Ligi (VNL) geçirdik. İstediğimiz sonuçları aldık ve oyuncular her geçen gün daha da iyi bir performans sergiledi. Bildiğiniz gibi bu uzun bir süreçti. Bu süreç boyunca tüm teknik ekibim ve oyuncularımla her gün daha iyiye gitmek için adım adım önemli ilerlemeler kaydettik. Herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkürler."

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 8

BREZİLYA'DAN PARİS'İN RÖVANŞI ALINDI

Ay-yıldızlı ekip, bu zaferle aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın rövanşını da almış oldu. Paris'te bronz madalya maçında kaybettiği rakibiyle iki yıl sonra bu kez VNL finalinde karşı karşıya gelen Türkiye, rakibini mağlup ederek olimpiyattaki yenilginin telafisini kürsünün en üst basamağında yaptı.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 9

VNL TARİHİNDEKİ 4. MADALYA

2018'den bu yana düzenlenen Milletler Ligi'nde üst üste 8. kez finallerde yer alma başarısı gösteren Türkiye, bu sonuçla organizasyon tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazandı. Daha önce 2023'te Çin'i yenerek şampiyon olan, 2018'de ise ABD'ye yenilerek gümüş madalya alan milliler, koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Toplam madalya sayısını 4'e (2 altın, 1 gümüş, 1 bronz) yükselten Türkiye, VNL tarihinin en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 10

MELİSSA VARGAS "MVP" SEÇİLDİ

Final mücadelesini 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde sergilediği üstün performansla turnuvanın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ödülüne layık görüldü.

East Asian Games Dome'da düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak takdim ederken, şampiyonluk kupasını kaptan Gizem Örge, Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi'den aldı.

Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz" 11

Podyumda büyük coşku yaşayan teknik heyet ve oyuncular, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya bir kez daha dinletmenin gururunu İstanbul Havalimanı'nda vatandaşlarla paylaştı.

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