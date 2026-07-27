Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları coşkuyla karşılandı! Bakan Bak: "Sizlerle gurur duyuyoruz"

DANIELE SANTARELLİ: "İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALDIK"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, çok mutlu olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Herkese merhaba. Bu kadar çok kişinin buraya gelmesi harika, geldiğiniz için çok teşekkürler. Bizim için çok güzel bir gün. İstanbul'a geri döndüğümüz ve bu güzel kupayı hep birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Sergilediğimiz performansla insanları gururlandırdığımızı düşünüyorum. Çok iyi oynadık, harika bir Milletler Ligi (VNL) geçirdik. İstediğimiz sonuçları aldık ve oyuncular her geçen gün daha da iyi bir performans sergiledi. Bildiğiniz gibi bu uzun bir süreçti. Bu süreç boyunca tüm teknik ekibim ve oyuncularımla her gün daha iyiye gitmek için adım adım önemli ilerlemeler kaydettik. Herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkürler."