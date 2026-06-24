Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a

Dries Mertens sonrası 10 numara pozisyonundaki boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, bu yaz transferde rotasını dünya yıldızlarına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmesine rağmen istediği ilerlemeyi sağlayamazken, şimdi gözünü İtalya'ya dikti. Galatasaray'ın gündemine son olarak Manchester City'den Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne geldi.

Bu yaz kadrosunu çok önemli bir 10 numara ile güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın radarına yine bir dünya yıldızı takıldı.

MERTENS YERİNE DE BRUYNE Dries Mertens sonrası forvet arkasında açılan boşluğu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, büyük bir bütçe ayırdığı bu pozisyon için çok sayıda flaş isimle temas kurdu. Ancak şu ana kadar beklenen ilerleme kaydedilemedi. En iyi seçeneğe gitmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, şimdi de rotayı İtalya'ya kırdı. Galatasaray'ın gündeminde, Manchester City'den Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne yer alıyor.

O İHTİMAL MASADA Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'yla boy gösteren 34 yaşındaki futbolcunun Napoli'den ayrılma ihtimali ortaya çıkınca, Galatasaray Yönetimi fırsatı anında gördü.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ Tarafların menajerler vasıtasıyla ilk görüşmeyi yaptığı da gelen haberler arasında yer aldı. Tecrübeli yıldız Galatasaray formasıyla önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama düşüncesine oldukça sıcak yaklaşıyor.