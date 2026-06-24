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Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dries Mertens sonrası 10 numara pozisyonundaki boşluğu doldurmak isteyen Galatasaray, bu yaz transferde rotasını dünya yıldızlarına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, birçok isimle görüşmesine rağmen istediği ilerlemeyi sağlayamazken, şimdi gözünü İtalya'ya dikti. Galatasaray'ın gündemine son olarak Manchester City'den Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne geldi.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 1

Bu yaz kadrosunu çok önemli bir 10 numara ile güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın radarına yine bir dünya yıldızı takıldı.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 2

MERTENS YERİNE DE BRUYNE

Dries Mertens sonrası forvet arkasında açılan boşluğu bir türlü dolduramayan sarı-kırmızılılar, büyük bir bütçe ayırdığı bu pozisyon için çok sayıda flaş isimle temas kurdu. Ancak şu ana kadar beklenen ilerleme kaydedilemedi. En iyi seçeneğe gitmeyi hedefleyen Galatasaray'ın, şimdi de rotayı İtalya'ya kırdı. Galatasaray'ın gündeminde, Manchester City'den Napoli'ye transfer olan Kevin De Bruyne yer alıyor.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 3

O İHTİMAL MASADA

Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'yla boy gösteren 34 yaşındaki futbolcunun Napoli'den ayrılma ihtimali ortaya çıkınca, Galatasaray Yönetimi fırsatı anında gördü.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 4

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Tarafların menajerler vasıtasıyla ilk görüşmeyi yaptığı da gelen haberler arasında yer aldı. Tecrübeli yıldız Galatasaray formasıyla önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama düşüncesine oldukça sıcak yaklaşıyor.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 5

NAPOLİ ENGELİ

Ancak Galatasaray'ın bu süreçte önemli bir engeli daha aşması gerekecek: O da Napoli Kulübü!

Osimhen transferinde Galatasaray'ı çok zor durumda bırakan İtalyan temsilcisi, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan De Bruyne'yi elden çıkarırken de kapıyı en yüksekten açacak gibi görünüyor.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 6

Ancak Galatasaray, artık daha tecrübeli ve bu pazarlık sürecini Belçikalı starın menajerinin bizzat kendisinin yürütmesini istiyor.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 7

Sarı-kırmızılılar, 34 yaşındaki Kevin De Bruyne'nin bonservisini neredeyse bedavaya almak istiyor. Burada oyuncunun kulübüyle yapacağı görüşme kritik öneme sahip.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 8

Napoli'de takımın en fazla kazanan oyuncusu konumunda olan Bruyne'nin maliyetinden çıkma düşüncesi, tarafları karşılıklı sözleşme feshine götürebilir. Bu durumda Galatasaray imza parası artı yıllık ücretle bu büyük transferi sonuçlandırma şansına sahip olacak.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 9

Napoli'de geride kalan sezonda 21 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 5 gol attı ve 4 asist yaptı.

Mertens'in yerine dünya yıldızı! De Bruyne Galatasaray'a 10
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