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Meksika'da tribün savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika Ligi'nde oynanan Querataro-Atlas maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Tribünlerin savaş alanına döndüğü olayda birçok taraftarın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Dünya basınında gündem olan kavganın görüntüleri adeta kan dondurdu. 17 kişi yaşamını yitirirken, 100'lerce taraftar da yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.03.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 13:50
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Meksika’da tribün savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika Ligi'nde Queretaro-Atlas arasında oynanan maçın 63'ncü dakikasında büyük olaylar çıktı. Olayların ardından 22 kişi yaralandı, 17 kişi ise hayatını kaybetti.

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Meksika’da tribün savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçı çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı. Corregidora Stadyumu'nda yaşanan arbedede birçok taraftar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Meksika’da tribün savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Taraftarlar tribünlerde ve sahada kavga etti. Birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü.

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Meksika’da tribün savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Resmi makamlar, olayda 22 kişinin yaralandığını açıklarken, TV Azteca muhabiri David Medrano Felix ise "Gayri resmi makamlara göre 17 kişi öldü" bilgisini verdi.

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Meksika’da tribün savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika Futbol Ligi Başkanı Mikel Arriola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stadyumda güvenlik önlemlerinin alınmamasından sorumlu olanlar örnek bir şekilde cezalandırılacak." paylaşımı yaptı