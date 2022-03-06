Meksika'da tribün savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika Ligi'nde oynanan Querataro-Atlas maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Tribünlerin savaş alanına döndüğü olayda birçok taraftarın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Dünya basınında gündem olan kavganın görüntüleri adeta kan dondurdu. 17 kişi yaşamını yitirirken, 100'lerce taraftar da yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.03.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 06.03.2022 13:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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