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Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasında tribünleri karıştıran olay!
Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 90+6'da attığı golle skoru 2-2'ye getirmesi tribünleri karıştırdı. Gole sevinen Trabzonspor taraftarıyla Medipol Başakşehir tribünleri arasında maç sonunda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 09:59
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