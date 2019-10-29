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Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasında tribünleri karıştıran olay!

Medipol Başakşehir sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Heyecan dolu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 90+6'da attığı golle skoru 2-2'ye getirmesi tribünleri karıştırdı. Gole sevinen Trabzonspor taraftarıyla Medipol Başakşehir tribünleri arasında maç sonunda istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 09:59
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Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasında tribünleri karıştıran olay!

Fotomaç'ın haberine göre; Medipol Başakşehir'in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından her iki takımın taraftarları arasında arbede yaşandı.

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Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasında tribünleri karıştıran olay!

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasında tribünleri karıştıran olay!

Seyir zevki son derece yüksek geçen maçın sonunda istenmeyen görüntüler vardı.

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Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasında tribünleri karıştıran olay!

Her iki takım da kazanmak için ellerinden geleni yaparken bol pozisyonlu ve gollü bir maç geride kaldı.

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Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşmasında tribünleri karıştıran olay!

Trabzonspor Sturridge ile öne geçerken Başakşehir Edin Visca ile beraberliği yakaladı.