Mbaye Diagne hakkında şoke eden gerçek!

Süper Lig devi Galatasaray'ın transfer etmek için uzun çaba sarfettiği ve renklerine bağladığı iddia edilen golcü oyuncu Diagne hakkında ortaya çıkan gerçek sarı kırmızılı taraftarları çok şaşırttı. Birçok ünlü futbolcu aşkları, evleri, gece hayatları, arabalarıyla olay olurken Mbaye Diagne attığı gollerin ardından taktığı maske ve "lakabıyla" gündeme damga vurdu.