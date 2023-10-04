Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom'un yeni gözdesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Old Trafford'da Manchester United'ı devirerek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için de hedef yükseltti. Sarı-kırmızılı ekibin, Devler Ligi'nde gruptan çıkması durumunda Liverpool forması giyen eski gözdesi için yeniden devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...