04 Ekim 2023, Çarşamba
Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom'un yeni gözdesi
Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Old Trafford'da Manchester United'ı devirerek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için de hedef yükseltti. Sarı-kırmızılı ekibin, Devler Ligi'nde gruptan çıkması durumunda Liverpool forması giyen eski gözdesi için yeniden devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.10.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 21:10
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