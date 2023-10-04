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Haberler Galeri Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom'un yeni gözdesi

Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom'un yeni gözdesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Old Trafford'da Manchester United'ı devirerek tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, ocak ayı transfer dönemi için de hedef yükseltti. Sarı-kırmızılı ekibin, Devler Ligi'nde gruptan çıkması durumunda Liverpool forması giyen eski gözdesi için yeniden devreye girmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.10.2023 21:10 Güncelleme Tarihi: 04.10.2023 21:10
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Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom’un yeni gözdesi

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom’un yeni gözdesi

Sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında deplasmanda Manchester United ile karşılaştı.

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Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom’un yeni gözdesi

Cimbom zorlu rakibini 3-2 mağlup etti.

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Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom’un yeni gözdesi

Temsilcimizin golleri; 23. dakikada Wilfried Zaha, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 81. dakikada Mauro Icardi'den geldi.

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Manchester United zaferi sonrası Galatasaray hedef yükseltti! İşte Cimbom’un yeni gözdesi

Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip puanını 4'e yükseltti.