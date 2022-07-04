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Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Balıkesir'de yaptı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile Fas asıllı eşi Sara Arfaoui'nin düğün töreni, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı. İlçedeki bir kır bahçesinde Gündoğan ve Arfaoui çifti için, düğün töreni hazırlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı yemek programının ardından akşam saatlerinde törene gelen çift, alkışlar eşliğinde sahneye çıkarak dans etti.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 00:20 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 00:22
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Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Balıkesir’de yaptı!

Manchester City'de başarılı bir sezon geçiren İlkay Gündoğan, baba ocağı olan Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapılan kır düğünü ile dünya evine girdi.

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Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Balıkesir’de yaptı!

Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile evlenen İlkay Gündoğan'ın düğününe de ilgi yoğun oldu.

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Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Balıkesir’de yaptı!

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde yüzlerce kişi cep telefonu ile gelin ev damadı görüntülemek isteyince kısa süreli izdiham oluştu.

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Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Balıkesir’de yaptı!
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Manchester Cityli İlkay Gündoğan düğününü memleketi Balıkesir’de yaptı!