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Haberler Galeri Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!

Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!

Son dakika... Süper Lig'de heyecan başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Süper Lig maçları için tüm hazırlıkların tamamlandığı açıkladı. Futbolseverler, Süper Lig maçları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Futbolcu sağlığının korunması için sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında 5 oyuncu değişikliği hakkı getirildi. Peki, maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 17:43
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Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!

Son dakika... Maçlar seyircili mi, seyircisiz mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? Spor Toto Süper Lig'de heyecan başlıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lig maçlarına ara evrilmişti. Süper Lig maçlarının 12 Haziran'da yeniden başlamasına karar verilmesinin ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Öte yandan Süper Lig'de kalan 8 haftanın 5'inin programı açıklandı. Peki, maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı...

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Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!

MAÇLAR SEYİRCİLİ Mİ OYNANACAK?

2019-2020 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de geri kalan maçlar seyircisiz oynanacak.

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Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!

MAÇLAR HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Karşılaşmalar beIN Sports kanalından şifreli yayınlanacak.

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Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!

SÜPER LİG'DE 5 HAFTALIK PROGRAM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı şöyle:

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Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!

27. HAFTA

12 Haziran Cuma:

21.45 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

21.45 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)