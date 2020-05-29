Maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı!

Son dakika... Süper Lig'de heyecan başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Süper Lig maçları için tüm hazırlıkların tamamlandığı açıkladı. Futbolseverler, Süper Lig maçları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Futbolcu sağlığının korunması için sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında 5 oyuncu değişikliği hakkı getirildi. Peki, maçlar seyircili mi oynanacak? Maçlar şifresiz mi olacak? İşte 12 Haziran Süper Lig fikstürü ve maç programı...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 17:35 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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